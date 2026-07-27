自然系女子旅行丨林映暉Deep V泳衣浸溫泉　自揭害怕接觸小動物

TVB節目《自然系女子旅行》7月27日播映最後一集，林映暉（暉哥）與黃瀅仴（Verena）於台東展開終極體驗。兩人拜訪初鹿牧場時，曾被濟州驢仔用傷的暉哥因留下陰影而隔遠餵食，笑言不想被同一物種傷害第二次。隨後在貓Café兩人戴貓耳亮相，暉哥更吐露童年因潛水教練提醒而害怕接觸小動物、直到去年養倉鼠才克服心魔的心路歷程。

換上泳衣享受野外浸溫泉。（公關提供）

台東野溪溫泉作終極挑戰

林映暉跟黃瀅仴留在台東活動，她們拜訪當地初鹿牧場。入到場內二人顯得非常興奮，Verena見到寵物馬（Pony）時便忍不住要上前餵飼，她大讚說︰「成日都見人post相，自己都好想同Pony玩，終於畀我見到佢哋喇。好乖，完全唔會嘈，安安靜靜等你餵佢食嘢。」當來到驢仔區時，暉哥顯得有點避忌。事緣早前她到訪濟州一間農場時，就曾被驢仔弄傷，留下陰影。今次暉哥顯得小心翼翼，隔老遠為驢仔遞上飼料，她解釋︰「唔知今次有無Oppa好似上次咁幫我止血，同埋我唔想畀同一物種傷害twice。」

暉哥仍有在濟州被驢咬的陰影。（公關提供）

林映暉遠離動物笑言怕受二次傷害

下一站暉哥、Verena到訪當地貓Café，入鄉隨俗二人戴上貓耳化身貓星人。Verena在香港已是貓奴一名，她分享養貓心得說︰「三年前養咗第一隻貓，覺得貓好特別好有個性，每一隻都有唔同性格。」而暉哥一直對小動有抗拒，原來跟潛水教練有關，她解釋說︰「細個時教練同我哋講，落到海唔好亂摸啲海洋生物，即係你出街都唔鍾意人隨便摸你啦。」久而久之變成害怕跟小動物接觸。直到早前暉哥拍攝了一輯寵物友善節目，克服了多年恐懼，她自豪說︰「舊年我仲養咗隻倉鼠。」

二位女士作終極挑戰野溪溫泉，所謂野溪溫泉是指未經人工商業開發的天然溫泉。她們經歷游繩及攀爬，成功找到一處適合浸泡的露天溫泉。作為最後一集，暉哥亦毫不吝嗇，以大Deep V泳衣亮相，想知道暉哥有多性感，留意今晚節目播出。

享受野外浸溫泉。（公關提供）

暉哥好性感（公關提供）

大Deep V泳衣亮相（公關提供）

暉哥、Verena換上泳衣享受野外浸溫泉。（公關提供）