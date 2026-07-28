東張西望｜老人被困漆黑洗衣房長期求救無門：監犯一樣，唔畀我食

昨日（27日）一集《東張西望》報道一宗護老院虐老事件，李小姐報料指其妹佩玲入住旺角一間私營護老院，後來發現她被人綁在輪椅上，更長期被困在漆黑的洗衣房內求救無門。佩玲因患上癌症及中風，失去自理能力，於是姐姐李小姐安排她入住護老院以便照顧。

李小姐報料指其妹佩玲入住旺角一間私營護老院，但後來發現她被人綁在輪椅上，更長期被困在漆黑的洗衣房內求救無門。(節目截圖)

有職員揭發佩玲被困

佩玲入住了護老院約半年，於去年聖誕節左右，她投訴被人困住，一開始李小姐對此半信半疑。亦曾向院方查詢，但院方只稱「偶爾嗌吓，冇乜嘢」回應，直到今年3月，有職員把佩玲被困的影片交給李小姐，才揭發此事。

有職員把佩玲被困的影片交給李小姐，才揭發此事。(節目截圖)

片段中佩玲被困在一個漆黑的洗衣房，全身癱軟坐在輪椅上，一見到有人進來就氣若游絲的叫道：「救我出去啊！唔該、唔該、唔該、唔該！」更有另一條片見到她被疑似穿上約束衣再綁在輪椅上，想開門又開不到。片段中可見到佩玲身上的衣服都是不同的，從中可見事件並非偶然。而李小姐亦指其他院友透露佩玲已經很久沒有在房間睡覺，更叫她快點帶佩玲離開。可能佩玲的事只是冰山一角，因為片段中還見到有另一名院友同樣被綁在洗衣房。李小姐得知此事後立即報警，並把佩玲送院，李小姐憶述當時佩玲在救護車上不敢躺在床上，經過家人的安慰後，她才敢把背倚在床上小睡一會。

李小姐得知此事後立即報警，並把佩玲送院。(節目截圖)

在醫院佩玲才敢放鬆

在醫院佩玲才敢說出在院舍的遭遇：「喺張椅度坐囉。（夜晚可以返房？）冇！我好陰公，直頭日日冇得瞓！如果我瞓著咗，佢車咗我去邊，我咪唔知囉。」當李小姐問她記不記得她曾被困於洗衣房時，她表示「記得」，而問到是否每天都被困時，她說：「係啊！話之我死啊，監犯一樣，唔畀我食！」除了被困在洗衣房外，她更被疏忽照顧：長期衛生惡劣、身上佈滿紅點、全部是蝨、雙腳腐爛，情況非常嚴重。

在醫院佩玲才敢說出在院舍的遭遇。(節目截圖)

與院舍對質

節目組之後手持片段與院舍對質，職員徐主任矢口否認，聲稱：「冇呢回事，我哋無傷害過佢，已經照顧得好好㗎啦。有天有地，我一次都無做過。」並質疑片段來源：「我哋冇咁做嘅，佢點樣我哋唔知，邊個搞鬼搞怪，我就唔清楚。」

節目組與院舍對質。(節目截圖)

李小姐問佩玲記不記得她曾被困於洗衣房時，她表示「記得」。(節目截圖)

佩玲寧願住醫院都唔返護老院。(節目截圖)

佩玲話自己瞓著咗就會唔知畀人推去邊。(節目截圖)

佩玲更被疏忽照顧。(節目截圖)