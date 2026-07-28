謀殺俱樂部｜全新懸疑劇本殺遊戲　雲集各領域最強猛人名單公開

全新懸疑推理遊戲節目《謀殺俱樂部》 7 月 29 日 Disney+ 獨家上線。電競傳奇不死大魔王Faker更首次「坐正」 擔任節目固定嘉賓，其他嘉賓更從演藝界跨界到體育界，包括TXT成員杋圭、職業棒球球星金賢洙、《來自星星的你》飾大反派的演員申成祿，甚至連《黑白大廚》「鐵手臂」朴柱成亦應邀參戰！在雲集最強人物的俱樂部中，眾人又會有怎樣亮眼的表現呢？

全新懸疑推理遊戲節目《謀殺俱樂部》 7 月 29 日 Disney+ 獨家上線。（官方圖片）

節目將利用先進AI生成技術，逼真地還原謀殺案的關鍵線索片段，場景更橫跨朝鮮王朝、現代棒球場以至監獄等，真實度幾可亂真！嘉賓必須利用有限線索和證據揭開兇手面紗；而身處暗處的兇手則要用盡一切手段瞞天過海，務求隱藏身份到最後一刻！

《謀殺俱樂部》嘉賓名單來勢洶洶，結集不同領域的頂級人馬，包括人氣旅遊 YouTuber Pani Bottle、「不死大魔王」Faker、殿堂級諧星崔陽樂、「韓國哈蘭德」嚴智允、「國民惡人」申成祿、「宣傳達人」金宣泰、東方神起最強昌珉、職業棒球球星金賢洙、大勢男團 TOMORROW X TOGETHER成員杋圭及《黑白大廚》「鐵手臂」主廚朴柱成！ 眾人將在這場充滿謊言與偽裝的博弈中，展開激烈的心理戰！