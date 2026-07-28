何伯離世｜李思捷阮兆祥重演《東張》畫面　還原何伯何太獲讚神似

因登上TVB節目《東張西望》怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）傳出離世消息。何伯當年因與年輕30歲的「何太」（葉秀定）展開「忘年戀」，何伯與何太新婚後與五名子女反目，報東張指控子女拿走450萬積蓄，事件轟動全城，引起大批網民關注。而向來擅長模仿的福祿壽三子阮兆祥及李思捷，更曾神還原「何伯」、「何太」，為《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節，成為一時佳話。

因登上TVB節目《東張西望》怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）傳出離世消息。（片段畫面）

網民開設FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」，分享何伯與何太的行蹤。（FACEBOOK截圖）

李思捷阮兆祥神還原何伯何太

何伯事件吸引全城關注，2024年節目《福祿壽訓練學院》中，阮兆祥和李思捷竟然出現在《逆天奇案2》大結局的活動現場踩場，兩人分別扮演何伯以及新何太，火速抽水兩位新聞人物。兩人都扮得非常之神似，阮兆祥扮的新何太更是唯妙唯肖，還原度極高。兩人全程十指緊扣，相當甜蜜，阮兆祥還不時向李思捷撒嬌，相當搞笑，連新何太對白都抄到足。被問到身上的珠寶價值多少，阮兆祥即說：「唔好問我啦，我住公屋呀咋，哈哈哈，結婚禮物嚟呀！」就連訪問阮兆祥與李思捷的主持，也是當日在《東張西望》中訪問何伯與新何太的主持，呈現似曾相識的一幕，可謂抽水抽到盡。

2024年節目《福祿壽訓練學院》中，阮兆祥和李思捷竟然出現在《逆天奇案2》大結局的活動現場踩場，兩人分別扮演何伯以及新何太，火速抽水兩位新聞人物。（片段畫面）

網民大讚李思捷神還原何伯的神情。（片段畫面）

李思捷阮兆祥重演《東張》畫面。（片段畫面）