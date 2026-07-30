Junior與Mark目擊女粉絲遭鎖喉抱摔　全程冷眼旁觀捱轟關IG避風頭

泰國知名娛樂公司GMMTV旗下兩位人氣BL劇男星Junior與Mark，於曼谷出席活動期間驚爆工作人員暴力對待粉絲事件。一名中國內地女粉絲在現場遭多名工作人員粗暴對待，過程被拍攝並於網上瘋傳。然而，兩位藝人因全程冷眼旁觀，加上事後「零回應」，引發大批網民熱議。



一名中國女粉絲被指打尖，遭多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待。（影片截圖）

中國女粉絲泰國追星遭鎖喉抱摔

事發於7月25日泰國曼谷GMMTV書展活動期間，該名中國女粉絲當日清晨6時許已抵達商場排隊，期間曾藉著雨傘及同行友人協助的方式在現場佔位。臨近活動開始時，有泰國當地粉絲向工作人員舉報她插隊。女生稱持有完整排隊憑證與佔位照片，但工作人員未經核實便要求她離場。多名工作人員強行驅趕女生，搶奪其手機、按壓頸部、拉扯頭髮及強行將她放倒在地。拉扯過程中女生吊帶衣物被扯鬆、手鏈斷裂，場面混亂。

事發時泰國人氣BL劇演員Junior和Mark就在幾米開外，但全程冷眼旁觀。（IG@jummo_gmmtv）

現場片段於網絡流傳後掀起輿論風波，中國駐泰國大使館隨後發文關注，要求泰方查明真相並切實保障中國公民的合法權益。主辦方GMMTV事後發表聲明，承認涉事人員存在「超出當時情況所需的武力行為」，但強調該批人員屬於外聘保安，目前已終止合作。

冷眼旁觀未勸阻惹怒中國粉絲

據悉，事發時藝人Junior與Mark在場，並目睹女粉絲被粗暴拖拽及摔地的全過程，卻自始至終未上前勸阻或問候。事發過後超過72小時，二人持續保持沉默，未有公開發聲或道歉。

藝人目睹過程。（網上圖片）

面對各界指責，Mark被指採取逃避態度「冷處理」手段。先是關閉其公開的Instagram帳號，並將X帳號設為私密，微博亦開啟限制留言功能，三大平台同步「上鎖」。雖然隨著GMMTV宣布與涉事粉絲達成和解，Mark的IG已悄悄重開，但他本人至今仍未就事件公開回應，其X及微博留言區亦尚未全面解封。