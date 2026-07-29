日落下的彩虹劇情1-5集丨ViuTV演員角色陣容＋彩虹邨7個單元故事

《日落下的彩虹》是由盧樂榕、黃天城作為編劇，劉偉恆為執導的溫情劇集，7月29日起逢周一至五晚9時30分於Viu TV播出。劇集主要演員有潘燦良、唐詩詠、邱士縉、許軼及夏雨等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《日落下的彩虹》7月29日起逢周一至五晚9時30分於Viu TV播出。（IG@viutv）

《日落下的彩虹》7個單元故事

劇集以七個發生在彩虹之下、細膩動人的小故事，分別為《理髮廳的秘密》、《三姐弟的分戶風波》、《閨密的成長岔路》、《低谷中的初戀》、《限期之戀》、《六十年兄弟情》及《最後的父子和解》，編寫各種情感與遺憾，建構香港人的屋邨情懷。當中由不同人物串連不同故事，阡陌交錯，並穿插彩虹邨進入倒數的命運，引發現實共鳴。

《日落下的彩虹》第1-5集劇情

《日落下的彩虹》第一集 (07/29)（《理髮廳的秘密》）

彩虹邨即將迎來清拆死線，全邨居民正面臨著未來的去留抉擇。曾被街坊公認為「金牌夫妻」的斌哥與斌嫂（唐詩詠 飾），偏偏在兒子晨仔（蘇文濤 飾）年滿18歲之後，宣佈將理髮廳正式結束營業，更準備執行二人早有共識的協議——離婚。面對這個突如其來的震驚消息，女兒Windy（許軼 飾）完全無法接受，決意追查到底，務求找出箇中真正原因。同一時間，一位久未在彩虹邨露面的青年因為身陷債務困境，特前來向邨內華麗理髮廳的老闆斌哥（潘燦良 飾）尋求援助，並在半推半就之下留低成為理髮廳員工；而這名青年的真正身世，似乎與彩虹邨有著非同尋常的微妙關聯。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第二集 (07/30)

踏入律師樓準備簽署離婚協議之際，手握鋼筆的斌哥與斌嫂還未正式落款，竟忍不住悲從中來、雙雙落淚。Windy和晨仔得知父母走到今天這一步，原來全因多年前一段未解的背叛。眼見二人私下分道揚鑣，卻仍堅持在街坊鄰舍面前強顏歡笑、裝作恩愛，極度不滿的Windy怒不可遏，厲聲痛斥他們不敢面對問題的心態最為可恥。在子女的推動與督促下，斌哥與斌嫂終於鼓起勇氣正面應對危機，走進婚姻諮詢室首度向彼此敞開心扉，傾吐積壓多年的內心創傷。其後兩人硬著頭皮重新嘗試約會拍拖，冀盼能重溫昔日愛火。正當感情看似有所轉機之時，他們才驚覺深植於婚姻中的那根尖刺，只要稍微觸碰，依舊會帶來劇烈的痛楚。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第三集 (07/31)（《三姐弟的分戶風波》）

斌哥與斌嫂試圖破鏡重圓卻再次失敗，斌嫂最終選擇離去；邨內這個看似和諧的家庭，亦正式捲入新一輪的風暴之中。另一邊，因被女友Caca（樊沛珈 飾）催婚，弟弟家齊（梁業 飾）私下密謀利用公屋換取居屋，隨即被主力照顧屋企的二姐Alice（周家怡 飾）揭發。二人因彩虹邨清拆後的房屋去向而爆發劇烈衝突，甚至鬧上新聞慘成街坊笑柄。一人兼雙親之職撫養三子女長大的蘭姐（吳浣儀 飾）夾在二人之間左右為難，心裡別無所求，只想中秋佳節一家人可以齊齊整整食餐飯。此時，大哥Benson（強尼 飾）及時返家主持大局並怒斥弟妹，然而他心中竟暗藏著更大的圖謀。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第四集 (08/03)

三兄妹早就為了利益各不相讓、徹底撕破臉皮，各自堅持將母親的家產據為己有。Alice強硬要求兄弟二人還清多年來的家用開支，直接逼得Benson陷入財政困境，而家齊亦因而被打回原形變回一貧如洗，慘遭女友Caca狠心甩拖。遭受重創的家齊藉酒澆愁後大發酒瘋，與Alice及Benson爆發猛烈肢體衝突。身陷其中的蘭姐本來一直自我安慰「一家人吵完便沒事」，豈料在彩虹邨迎來清拆前最後一個中秋夜，竟無一子女返家過節，令她萬分悲痛。正當她傷心欲絕之際，突收到一段網民惡搞的A.I.假影片，驚見三名子女持刀瘋狂互劈、血流披面，渾然不知是玩笑的她承受不住驚嚇，當場昏倒不省人事。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第五集 (08/04)（《閨密的成長岔路》）

Windy與閨蜜們Sunnie（何洛瑤 飾）及Moon（葛綽瑤 飾），自幼便立下要「一齊衝出彩虹邨」的共同誓言。為了實現心願，Sunnie獨自於工廈承租單位開設Studio，由設計到裝修一手一腳親力親為，打造出專屬她們的Dream House，深信往後能與姊妹們在此緊密相聚、形影不離。豈料另外兩人早已各懷心思——Windy 意圖與另一半展開同居生活，而Moon則打算節省開支留待出國遊學，結果自始至終，就只有Sunnie一人仍在為當年的承諾獨自付出與堅持。隨著Sunnie屢屢慘被放飛機，她甚至撞破Windy私自攜同男友前來將Studio當作「炮房」，令這段姊妹情誼暗湧不斷。最終，因Moon的一次大意失誤，導致Studio淪為水浸災區，一舉燒著了眾人積壓已久的不滿！她們當場互相指責、說話越講越刺耳，最終毅然決裂，斷言自此老死不相往來！

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》演員

唐詩詠 飾 馬麗君(斌嫂)

唐詩詠 飾 馬麗君(斌嫂)（IG@viutv）

潘燦良 飾 徐偉斌(斌哥)

潘燦良 飾 徐偉斌(斌哥)（IG@viutv）

吳浣儀 飾 蘭姨

吳浣儀 飾 蘭姨（IG@viutv）

強尼 飾 區家樂(Benson)

強尼 飾 區家樂(Benson)（IG@viutv）

葛綽瑤 飾 Moon

葛綽瑤 飾 Moon（IG@viutv）

何洛瑤 飾 Sunnie

何洛瑤 飾 Sunnie（IG@viutv）

夏雨 飾 傑叔