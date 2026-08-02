陳伶俐與富豪老公傳婚變後曬單人照　發文吐心聲：找回完整的自己

現年49歲的陳伶俐曾在1996年參選港姐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo），婚後一直過着養尊處優的生活。不過今年6月陳伶俐被發現將近年在IG分享的夫妻恩愛合照全刪除，只剩下多年前的舊照，因而傳出婚變。對於婚變傳聞，陳伶俐一直未有正面回應，日前她在IG限時動態發文，文字意味深長，引發網民熱議！

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘。（資料圖片）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

不時大曬恩愛。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

婚後養尊處優。（IG@brianna.0li）

今年6月陳伶俐被發現將近年在IG分享的夫妻恩愛合照全刪除，只剩下多年前的舊照，因而傳出婚變。（IG@brianna.0li）

陳伶俐突刪夫妻恩愛合照爆婚變 曬單人照感嘆：愛自己，做自己

相中所見，陳伶俐身穿天藍色V領連身闊腳長褲，留着利落短髮，身邊未見富豪老公劉頌銘，她更在單人照下配上一段極具深意的文字：「真正的幸福，不是只遇見一個你喜歡的人。而是先找回那個，本來就完整的自己。」又寫道：「love yourself, be yourself（愛自己，做自己）」。這番意有所指的言論，無疑再引發外界對其婚姻現狀的聯想。

意味深長。（IG截圖）

疑似意有所指。（IG截圖）

陳伶俐傳婚變後同朋友聚會。（IG截圖）

陳伶俐再婚嫁隱形富豪 住山頂3,000呎超級豪宅

陳伶俐與劉頌銘結婚多年一直十分恩愛，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地，婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐與奶奶亦相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

超級豪宅！（IG@brianna.0li）

相當富麗堂皇。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

戶外花園。（IG@brianna.0li）

背山望海。（IG@brianna.0li）

大草地。（IG@brianna.0li）

充氣泳池。（Facebook圖片）

花園好大。（Facebook圖片）

BBQ！（Facebook圖片）

陳伶俐與奶奶相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！（IG@brianna.0li）

去年陳伶俐獨自慶生老公缺席 恩愛合體力破婚變傳聞

不過去年1月陳伶俐48歲生日時曬出獨照，並寫道：「打開第48頁。#鼓勵自己 #欣賞自己 #稱讚自己 未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數。」老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻，因而一度傳出婚姻觸礁，但同年4月她就與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜。直至去年7月陳伶俐再曬出同老公一起為囝囝慶祝11歲生日的合照，大曬溫馨全家福！不過早前陳伶俐突然刪除夫妻恩愛合照，疑婚姻再現暗湧。

去年1月陳伶俐48歲生日，但老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻。（IG@brianna.0li）

同年4月陳伶俐與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜！（IG截圖）

為囝囝慶祝11歲生日。（IG截圖）

陳伶俐早前將近年在IG分享的夫妻恩愛合照全刪除，只剩下多年前的舊照。圖為2016年5月兩公婆一起睇黎明演唱會。（IG@brianna.0li）

2016年8月日本旅行。（IG@brianna.0li）

2018年4月張智霖到訪劉頌銘旗下食肆「宮保」。（IG@brianna.0li）

回顧過往恩愛合照：

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潛心修佛。（IG@brianna.0li）