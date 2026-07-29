HOY處境劇｜何爵天妙談撼《愛·回家》 麥沛東獲濱崎真緒送大袋

金像獎「新晉導演」何爵天執導的HOY新處境喜劇《你的保安 李寶安》，今日舉行開鏡儀式，由李尚正、盧頌恩（妹頭）及麥沛東孭飛主演。何爵天透露，劇集是電影《死屍死時四十四》的延伸，希望可以拍到3000集；對於外界被指對撼TVB《愛·回家之三代同糖》，導演亦親自回應。

由金像獎「新晉導演」何爵天執導的HOY新處境喜劇《你的保安 李寶安》，今日舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

何爵天被阿正笑料打動 預告想拍到三千集

受訪時，導演何爵天直言今次接拍這套處境劇，最主要是被李尚正打動：「最主要就係因為李尚正先生囉，因為同佢合作《死屍死時四十四》嘅時候，已經好想再拍呢個劇集㗎啦，同埋好想再同麥沛東合作，呢個係最打動我嘅，因為我好想同佢哋合作多好多次。今次都係一次試驗，希望喺有限資源下，用我嘅能力配合一班演員，做好佢。（壓力大唔大？）我當玩咋，最大壓力係呢套劇好多靚女，我女朋友俾好大壓力我。」

問到為何會以處境喜劇形式拍攝？何爵天表示因為有很多笑料，一齣電影根本裝不下：「我覺得咁樣會好玩啲，同埋可以拍好多集，最主要是正爺都有好多笑料，笑料多到一套電影係唔夠，要拍成千集咁樣先至放得落，最好拍到2000集、3000集啦！」在一旁的麥沛東聽完笑言：「我哋本身已經係一個笑料啦。」

這個期待令人期待！（葉志明 攝）

何爵天補充，目前劇集暫定20集，每集約20多分鐘，現在「邊寫邊拍、邊拍邊寫」，希望觀眾會喜歡並繼續支持。何爵天亦預告這次是構建一個「平行宇宙」，讓電影《正義回廊》和《死屍死時四十四》的角色世界變得更豐富，他希望有日能邀請到「臨海峯」14樓的毛姐毛舜筠、阿卵楊偉倫、鄭中基及Edan呂爵安等演員一同加入。

妙談對撼《愛·回家之三代同糖》

對於外界認為該劇對撼TVB新處境劇《愛·回家之三代同糖》？何爵天表示：「好似唔同時段啊？我唔知喎，呢啲百花齊放㗎啫。同埋而家睇完又可以撳返去睇，一齊睇。」

導演何爵天希望集數愈拍愈多。（葉志明 攝）

何爵天妙談對撼《愛·回家之三代同糖》。（資料圖片）

麥沛東爆獲前AV女優濱崎真緒送「袋」

談到拍攝過程，麥沛東坦言雖然第一天開工就拍足15小時，完全不覺得累，且很開心，見識李尚正很多「招數」，回想拍電影時大家雖然對手戲不多，但已經很有火花，沒想到這些火花可以讓導演想到延伸成一套劇集，兌現當年「欠他一齣戲」的承諾。

何爵天還大爆麥沛東劇中「被女圍」艷福無邊，當中與前日本AV女優濱崎真緒更有感情線，問到兩人會不會有「動作戲」？他笑言：「唔好了，唔好了。（有無欣賞過對方的作品？）有，我藝術係好廣泛。」麥沛東更透露，濱崎真緒昨日私下送了他「一袋嘢」：「濱崎老師真係送咗袋嘢俾我，認真㗎！我未睇係咩嘢，我等陣就上去睇下係咩，真係送，咁大袋！」

麥沛東劇中同前AV女優濱崎真緒會有感情線。（葉志明 攝）