濱崎真緒HOY處境劇演AV女優做自己　曬廣東話「好人」變「好淫」

前日本AV女優濱崎真緒今日（29日）出席HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》開鏡儀式，劇中她「做回自己」飾演一位AV女優，更與麥沛東有感情戲。首次參演香港劇集的濱崎真緒，受訪時表現親民且EQ極高，除了自爆學習廣東話的趣事外，亦親身回應日前引發網民熱議的「簡體字手寫信」爭議。

前日本AV女優濱崎真緒今日出席HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》開鏡儀式。（葉志明 攝）

全廣東話對白成最大考驗 苦練廣東話鬧爆笑諧音

談及首次參演香港電視劇的感受，濱崎真緒直言面對最大的困難是需要「從頭到尾全用廣東話」，再配合少量日語。為了提升廣東話，她現在正跟隨蝦頭（楊詩敏）上課學習。當問到她在練習廣東話過程中有沒有遇到令人尷尬的詞語時，濱崎真緒即興講了一句「好人啊」，隨後經身邊工作人員解說，才發現該句發音與廣東話的「好淫啊」非常相似，引得全場大笑。她隨後有些不好意思地笑稱：「我不知道！」

濱崎真緒受訪時自爆學習廣東話的趣事，將「好人」講成「好淫」，笑爆全場。（葉志明 攝）

派「拍馬屁禮物」 讚「導演最帥」勁識撈

濱崎真緒表示，今次在劇中飾演日本AV女優，可以說是做回自己。至於有沒有令人血脈沸騰的大膽場口？她則大賣關子，叫大家期待。另外，濱崎真緒原來還特別準備了日本的小禮物送給一眾演員，她笑言是用來「拍馬屁」，包括個人周邊商品如外套等，「因為我第一次拍劇，可能會給大家帶來不便，所以希望大家多多寬待。」提及對劇中男演員的印象，濱崎真緒笑言暫時還未有人向她自稱是其粉絲，但她大讚大家都「好靚仔」，更笑指「導演最帥！」，果然識撈。

濱崎真緒非常有心，特別準備了日本的小禮物送給一眾演員。（葉志明 攝）

回應簡體字爭議 溫柔求饒：大量一下啦！

日前，濱崎真緒在社交平台上因以簡體字寫手寫信而遭到部分網民留言狙擊，令她以一句「在看盜版AV跟盜版漫畫時為什麼不去罵是簡體字？」反擊。被問到當時是否很生氣，濱崎真緒坦言感覺有些奇怪：「他們就是抓到什麼想罵就罵，但同一個論點在其他場景又不會有問題。基本上我都是寫繁體字的，只是有時候老師教的課本上有簡體字，加上日文漢字跟香港的字又不同，所以記混了。」她隨後用溫柔的語氣求饒：「哎呀，大量一下啦！我都說得這麼好了！（有網民覺得妳搶口？）很溫柔的啦。」

濱崎真緒溫柔求饒回應簡體字爭議。（葉志明 攝）