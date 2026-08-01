殺人者的購物中心2｜創出多幕名場面　快閃旺角邀觀眾打卡

最近播出兩集的《殺人者的購物中心》第2季劇情峰迴路轉，再度掀起全網討論熱潮！殺手J (岡田將生 飾) 在第4集慘被背刺，殺手Q (玄理 飾) 誤以為J被鄭進灣 (李棟旭 飾) 殺死而激起復仇之心，誓要生擒兩叔姪！而好不容易令鄭智安 (金慧埈 飾) ⁠敞開心扉的于珍 (劉鉉洙 飾) 在追逐戰中不幸中彈身亡，徹底激發智安終極黑化，迎接殺手本命！短短播出四集劇情已高潮迭起，更誕生多個經典名場面，以下內文更將精選八大名場面，為觀眾預熱下半段的激戰高潮！

《殺人者的購物中心》第2季劇情峰迴路轉，再度掀起全網討論熱潮。（公關提供）

「武器供給庫」打卡點設置於旺角荷李活商業中心

此外，隨著與Murthehelp與巴比倫戰事全面升級，殺人者的購物中心2香港分站將限時開業，由即日至8月22日震撼登陸啟德AIRSIDE！殺手組織「巴比倫」聞風更已搶先闖入購物中心，現召集全港精英殺手參與防衛戰，共同抵禦終極死敵「巴比倫」，搶先獲得限量開業紀念明信片及殺手限定tote bag！此外，「武器供給庫」亦已悄悄設置於旺角荷李活商業中心，即日至8月19日，各位殺手可一同前往拍照打卡，並上傳情報支援Murthehelp！

「武器供給庫」打卡點設置於旺角荷李活商業中心。（公關提供）

名場面一：李棟旭與貝爾橋上激戰！拳拳到肉360度拍攝！

本季第1集即有大量打鬥場面，從槍戰升級至機關槍、大炮、甚至是直升機，製作迫近荷里活級數！其中李棟旭與貝爾在橋上的激戰更以360度環繞拍攝，連場打鬥拳拳到肉、場面震撼，連香港武指及演員張文傑也忍不住大讚：「精彩到爆！」李棟旭為求真實感幾乎不用替身，苦練貼身肉搏技，令畫面張力再上一層樓。

名場面一：李棟旭與貝爾橋上激戰！拳拳到肉360度拍攝（公關提供）

名場面二：李棟旭逃出生天 槍火武器大升級 直升機全面支援

李棟旭逃出巴比倫大本營後被各路殺手重重包圍，沒想到直升機隨即登場，以重型武器連環駁火，規模之大令人目瞪口呆！李棟旭更要冒死跑向直升機逃脫，逃跑之際腿部中彈，將整場戲的緊張刺激感推至頂峰。

名場面二：李棟旭逃出生天 槍火武器大升級 直升機全面支援（公關提供）

名場面三：岡田將生升降機首施流暢殺人技

岡田將生登場型格爆燈，更瞬間登上討論熱搜！他在升降機內首次施展流暢俐落的殺人刀法，將李勇韓本部長置於死地。狹窄空間中他不斷跳躍、閃躲，連場刀法看得觀眾過癮至極。步出升降機後，他更對看更投以心寒一笑，冷血殺手氣勢直逼眼前。

名場面三：岡田將生升降機首施流暢殺人技（公關提供）

名場面四：李棟旭玄理首次酒店作戰相遇 玄理念念不忘

玄理與李棟旭首次於酒店相遇，李棟旭更在作戰中拯救了岡田將生！危急之際，李棟旭為保護玄理，將她摟入安全房間避難，自此令玄理對他念念不忘。作戰結束後，玄理更與李棟旭相約：「一定要找一天，一起喝杯酒。」到底兩人的命運，又將如何交織呢？

名場面四：李棟旭玄理首次酒店作戰相遇 玄理念念不忘（公關提供）

名場面五：玄理酒吧暗殺男子直呼過癮

飾演殺手的玄理在第3集大開殺戒，於洗手間刺殺偷取巴比倫武器、身型魁梧的男子。她在劇中施展爽快的格鬥暗殺技術，完美壓制並解決敵人。玄理表示，這場洗手間暗殺是她演藝生涯中的「處女」動作戲：「這場戲特別令我難忘，因為那是我演藝生涯中的第一場動作戲！我前一晚完全睡不著，因為是第一次壓制比自己高大的男人，完成那場戲真的讓我感到非常過癮！」

名場面五：玄理酒吧暗殺男子直呼過癮（公關提供）

場面六：夜總會大開殺戒！一鏡到底的巴比倫與岡田將生的殺手群戲

組織為測試貝爾的合作性，到黑幫聚集的夜總會大開殺戒。而這一幕更是巴比倫組織「一鏡到底」的殺手群戲，連番打鬥場面流暢度極高，完美呈現精英殺手的實力！也正因錯失殺死貝爾的機會，令岡田將生最終慘死。

場面六：夜總會大開殺戒！一鏡到底的巴比倫與岡田將生的殺手群戲（公關提供）

名場面七：黑暗中激戰！岡田將生之死引爆玄理殺機！

為生擒鄭進灣，分部長安排岡田將生與貝爾於貨倉組隊行動。岡田將生阻止貝爾殺鄭進灣之際，貝爾竟為清除「阻礙」而一刀刺死岡田將生；分部長更隱瞞真相，令玄理誤以為是鄭進灣殺害弟弟。其後鄭進灣與貝爾在全黑貨倉激戰，更配備了夜視鏡頭拍攝，令臨場感大幅提升。而貝爾最後反被聰明誤而慘死，總算為岡田將生出一口氣。

名場面七：黑暗中激戰！岡田將生之死引爆玄理殺機！（公關提供）

名場面八：戰島上追逐大戰！由陸地打到海上！于珍之死埋下鄭智安復仇之路！

另一震撼名場面是鄭智安與玄理的島上大戰！玄理為捉拿鄭智安而展開激烈追逐，鄭智安與于珍駕駛越野車衝入樹林，並與玄理激烈駁火，隨後戰火由陸地打到海上，連番爆破場面震撼眼球！最後于珍不幸中彈身亡，痛失摯愛的鄭智安演技爆發、哭得撕心裂肺，無不令觀眾心痛。正因痛失摯愛，鄭智安決意接手Murthehelp，正式為復仇之路鋪路！

名場面八：戰島上追逐大戰！由陸地打到海上！于珍之死埋下鄭智安復仇之路！（公關提供）

殺手必訪Murthehelp基地：神還原大型武器打卡牆 倉庫防衛任務與Murthehelp並肩作戰

限時開業的殺人者的購物中心２香港分站將還原劇中極具神秘感的地下軍火庫。危機四伏的空間裡將掛滿各式槍械武器的「大型武器打卡牆」拍照留念！

做足戰鬥準備後，即請前往參與極具需要反應及瞄準能力的射擊保衛戰「倉庫防衛戰」，以保護購物中心的安危！召集各位神槍手全速參戰，體驗實戰快感，一同協助Murthehelp擊退進攻倉庫的敵人，保衛購物中心！

*參加者需年滿18歲，遊戲受條款及細則約束，參加者須遵守遊戲規則及工作人員指示。

神還原大型武器打卡牆 倉庫防衛任務與Murthehelp並肩作戰（公關提供）