第5屆青龍電視劇大賞｜金高恩奪大獎　朴海秀申惠善封視帝視后

韓國影視界盛事《第5屆青龍電視劇大賞》於31日晚在仁川盛大舉行，全場頒發多個電視劇與綜藝節目重磅獎項，多位人氣巨星與實力派演員同台較勁，頒獎禮現場高潮迭起、金句頻出！

綜藝新星驚喜不斷

綜藝新人方面，諧星金奎元憑《SNL Korea 8》力壓邊佑錫及金宣虎等跨界對手，勇奪「最佳綜藝男新人獎」，他誠摯感謝申東燁前輩的悉心照顧，並承諾會繼續為大家帶來歡笑。

諧星金奎元憑《SNL Korea 8》勇奪「最佳綜藝男新人獎」。（影片截圖）

「最佳綜藝女新人獎」則由節目《上班族們2》的女團STAYC成員YOON奪得，她感觸表示拍攝期間與眾多上班族交流讓她的人生觀改變不少，並熱情呼籲大家多多關注即將於8月播出的新一季節目。

「最佳綜藝女新人獎」由節目《上班族們2》的女團STAYC成員YOON奪得。（影片截圖）

金載原獻獎予病榻外婆

憑藉劇集《柔美的細胞小將3》贏得「國民年下男」美譽的金載原，以大熱姿態抱走「最佳男新人」，他特別向身體不適的外婆溫馨喊話：「孫仔得獎了，希望外婆加油！」

金載原在奪下「最佳男新人」後特別向身體不適的外婆溫馨喊話。（影片截圖）

全昭映沒想到會得獎

而「最佳女新人」則由憑藉話題劇《Girigo：奪命許願》崛起的全昭映獲得，她直言沒想過能得獎，承諾未來會更加專注於演藝事業。

全昭映直言沒想過能得獎「最佳女新人」。（影片截圖）

高允貞獲雙獎福士蒼汰驚喜頒獎 劉在石幽默笑爆全場

今屆由粉絲投票選出的「人氣明星獎」，最終由邊佑錫、高允貞、「國民MC」劉在石與女諧星李秀智一同奪得。邊佑錫感性表示會成為配得起這份愛的演員；高允貞深情向支持者道謝；劉在石則展現幽默本色，笑言沒想到自己還能拿到人氣獎，期待接下來能拿到更大獎項。

「人氣明星獎」最終由邊佑錫、高允貞、劉在石、李秀智四人奪得。（影片截圖）

此外，高允貞亦同時捧走「Global Icon 獎」，大會更特別邀請到曾與她合作浪漫劇集《愛情怎麼翻譯？》的日本男星福士蒼汰親臨現場驚喜頒獎，為頒獎禮增添了璀璨的跨國星光！

高允貞贏得「人氣明星獎」及「Global Icon獎」雙獎。（影片截圖）

尹敬浩喜極而泣

男星尹敬浩憑《超新丁伙頭兵》深得觀眾喜愛，勇奪「最佳男配角」，他在台上難掩激動情緒喜極而泣，坦言能捧走獎項實在難以置信，並把榮譽歸功於觀眾對劇集的喜愛、身邊演員與工作人員的付出，以及家人一直以來的堅定支持。

男星尹敬浩憑《超新丁伙頭兵》勇奪「最佳男配角」。（影片截圖）

朴寶京感動爆喊

「最佳女配角」由《莎拉的真偽人生》的女星朴寶京摘下，朴寶京獲獎後在上台瞬間感觸爆喊，坐在台下的丈夫陳善奎亦被感染而跟著落淚。朴寶京坦言每次踏入拍攝現場都極度緊張，特別感謝總是用堅定眼神給予她力量的申惠善。她更動容表示母親至今依然全力支持她追尋夢想，希望能把母親的名字刻在獎座上，並為能與老公陳善奎擁有「情侶獎盃」感到無比自豪。

「最佳女配角」由《莎拉的真偽人生》的女星朴寶京摘下。（影片截圖）

朱宇宰鄭伊朗同捧獎座

模特兒出身的朱宇宰憑《DoRIVER：The Rival》捧走「優秀男綜藝人」；女星鄭伊朗則憑《姊妹茶房》壓過李秀智與李恩智奪得「優秀女綜藝人」。

金元勳揮低劉在石獲獎

諧星金元勳憑《SNL Korea 8》出奇制勝，擊敗劉在石、李光洙及申東燁等綜藝巨星，勇奪「最優秀男綜藝人」。他笑言原本已準備好失落獎項後的搞笑表情，沒想到會獲獎，並。特別多謝大前輩申東燁在背後默默支持，以及在他默默無名時一直相伴的好友趙鎮世與嚴智允。

諧星金元勳憑《SNL Korea 8》擊敗劉在石、李光洙及申東燁等綜藝巨星，勇奪「最優秀男綜藝人」。（影片截圖）

金淑勇奪最優秀女綜藝人

「最優秀女綜藝人」則由金淑憑節目《DoRIVER：The Rival》奪得，她笑稱自己本來只是想來現場看明星，喜獲大獎倍感驚喜。

「最優秀女綜藝人」則由金淑奪得。（影片截圖）

朴海秀擊敗玄彬封帝

儘管男神玄彬在「最佳男主角」的粉絲投票榜單中高居榜首，但最終獎項仍由朴海秀憑藉話題劇集《稻草人》脫穎而出，一舉擊敗包括玄彬、金宣虎、金宇彬及朴志訓在內的多位強勁對手，成功獲封視帝！

由朴海秀憑藉話題劇集《稻草人》成功獲封視帝。（影片截圖）

朴海秀坦言能在一眾自己非常喜愛的演員與搞笑藝人面前獲獎感到無比榮幸。除了特別感謝給予他莫大幫助的男星李熙俊、團隊工作人員與所屬事務所外，更感性提到次子將於下月出世，深情多謝明明自己很緊張、卻總是先給予他溫暖安慰的妻子。

申惠善大熱稱后

在粉絲投票中順利勝出的申惠善，憑藉《莎拉的真偽人生》中的精湛演技展現出大熱姿態，成功擊退高允貞、金高恩、朴寶英及朴智賢等一眾勁敵，榮登新科視后寶座！

申惠善憑藉《莎拉的真偽人生》中的精湛演技榮登新科視后。（影片截圖）

申惠善上台致詞時直言，劇中的角色絕非單靠自己一己之力就能塑造成功，非常感謝導演與攝影團隊等幕後功臣的悉心協助。她笑言自己因為心情太過緊張而無法長篇大論，但承諾未來會成為一名更加努力演戲的優秀演員。

朴志訓《超新丁伙頭兵》登頂「最佳戲劇」

本次的最佳綜藝節目獎由Netflix戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》奪得。而由朴志訓主演的熱血劇集《超新丁伙頭兵》贏得全場矚目的「最佳戲劇節目獎」，為劇組再添榮光！

熱血劇集《超新丁伙頭兵》贏得全場矚目的「最佳戲劇節目獎」。（網上圖片）

金高恩勇奪最高大獎

全晚最具份量、代表最高榮譽的「大獎」，最終由女星金高恩憑藉與朴智賢攜手合演的熱播劇集《妳和其餘的一切》無懸念奪得！

「大獎」由女星金高恩奪得。（影片截圖）

金高恩登上舞台接過獎座時難掩激動，她表示獲獎的一刻，腦海中浮現出許多過往曾合作過優秀的前輩們，正是因為有他們的指引，才讓自己受益匪淺。她由衷希望自己未來也能成長為帶給他人正面影響的好前輩。同時，她謙虛地強調自己從不把能夠演戲視為理所當然的事，期待未來能有更多優秀作品邀請她參與演出。

得獎名單

最佳綜藝男新人獎：金奎元《SNL Korea 8》

最佳綜藝女新人獎：YOON@STAYC《上班族們2》

最佳男新人：金載原《柔美的細胞小將3》

最佳女新人：全昭映《Girigo：奪命許願》

人氣明星獎：邊佑錫、高允貞、劉在石、李秀智

Global Icon獎：高允貞

最佳男配角：尹敬浩《超新丁伙頭兵》

最佳女配角：朴寶京《莎拉的真偽人生》

優秀男綜藝人：朱宇宰《DoRIVER：The Rival》

優秀女綜藝人：鄭伊朗《姊妹茶房》

最優秀男綜藝人：金元勳《SNL Korea 8》

最優秀女綜藝人：金淑《DoRIVER：The Rival》

最佳男主角：朴海秀《稻草人》

最佳女主角：申惠善《莎拉的真偽人生》

最佳綜藝節目獎：《母胎單身戀愛大作戰》

最佳戲劇節目獎：《超新丁伙頭兵》

大賞 (대상)：金高恩《妳和其餘的一切》

