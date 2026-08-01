「飯局妹」受訪爆有TVB藝人參與　發聲明致歉︰未經核實的流言

有「飯局妹」之稱的Charlene曾上游，不時爆出圈內的不道德交易，又曾自爆收過十多萬「被摸胸費」。近日，「飯局妹」上到Podcast節目《Sporty Pop Con叻》，不單透露自己已金盆洗手，轉行做「紅娘」，更大爆有「TVB明星仔」開價好高，引起網民熱議。不過影片出街後，Charlene於昨日突發聲明，就對某TVB藝人的傳聞證實是未經核實的流言，並督促該網台將影片下架。

「飯局妹」Charlene近日Charlene登上專欄作家邱益忠Gordon的Podcast節目《Sporty Pop Con叻》擔任嘉賓，揭秘富豪飯局內幕。（YouTube/@Sporty Pop Con叻）

Charlene自稱「紅娘」擁有7年專業配對經驗。（IG/@charlene00128）

「飯局妹」Charlene有關澄清及致歉聲明如下︰

「針對本人日前於網台（SpotiTalk）節目中，發表關於某TVB藝人參與慈善飯局並涉及禮物要求的言論，本人特此澄清，該內容屬於未經核實的流言。

對於有關流言對TVB及相關藝人可能造成不當影響，本人深感遺憾，並就此致歉。

本人無意對任何人士或機構作出不實指控，已督促該網台（SpotiTalk）將相關內容下架，並承諾日後會更加謹慎處理未經核實的資訊。

Charlene Tsang

2026年7月31日」

Charlene爆低調百億富豪食一次飯俾2萬零用錢。（IG/@gordon_khoo）

「飯局妹」Charlene在該次訪問中，分享一位月入10至20萬的專業人士朋友的經歷，聲稱該友人打算追求一位在Ball場認識的TVB明星仔，結果女方先要求送一個價值50萬的名牌手袋，更指明「唔包任何嘢」。暗示就算收到包包都不保證會陪食飯、出街之類的回報。