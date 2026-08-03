東張西望｜女技師呃苦主借過百萬　竟稱被邪教老師迫賣淫同騙財

今日（3日）《東張西望》報道了一宗騙少女賣淫事件，受害人鍾先生表示被一位22歲的女技師沈小姐騙過百萬巨款。鍾先生於一間有提供性服務的spa場認識沈小姐，他為了追求沈小姐，在2個月內「借」了128萬予她：「佢建立一啲感情關係，然後再開口問我借錢嘅人都係佢，你當交吓戲又好，你搵啲藉口一、兩個月見我一次，同我食餐飯又好，咁樣佢都唔做。」

受害人鍾先生表示被一位22歲的女技師沈小姐騙過百萬巨款。(節目截圖)

沈小姐又要「報東張」

不過當節目組找到沈小姐後，她亦表示自己要「報東張」，她指自己才是真正被騙的人：「我唔可以話自己完全冇責任，我一定係有，但問題係我完全一蚊都冇拎過，好似做咗人隻棋。」她稱10多年來一直被一位補習老師林小姐操控賣淫及騙財，但是她卻得不到分毫。沈小姐表示自己在13歲時認識林小姐：「當時佢23 歲啦，慢慢由一個老師變咗做身最close朋友，因為我直頭當佢係親家姐，我乜嘢都會同佢講，我底褲咩色都會同佢講。嗰陣佢推我出去賣淫，我第一份糧買咗個名牌畀佢，我覺得我好後悔畀佢操控住，我當初就唔應該咁信佢。」

沈小姐指自己才是真正被騙的人。(節目截圖)

林小姐操控沈小姐？

節目組聯絡上這位林小姐，當她被問到有關這件事時，她表示並不知情：「我唔知啊，你真係要問返佢，嗰啲全部都甘心情願㗎，我冇揾支槍去指住佢嘅。」但說完就已經掛斷了電話，在這件事上面，每個人都指「唔關自己事」。

林小姐操控沈小姐？(節目截圖)

鍾先生認為與沈小姐發展緊情侶關係

鍾先生表示於2024年12月時於沈小姐工作的spa場認識，因為spa場有提供性服務，所以他表示二人亦有性行為。之後沈小姐主動聯絡他，二人便開始了約會：「一開始可能係客人嘅關係，之後可能係一個發展緊嘅情侶關係。」雖然二人在spa場認識，但沈小姐有別於一般技師，沒有以錢為上，令到鍾先生覺得她與眾不同：「我有諗過可能掉低晒所有嘢同佢喺埋一齊。」沈小姐向鍾先生坦言工作的辛酸，令鍾先生二話不借10萬元給她，以助她「脫苦海」。而沈小姐沒有即時接受鍾先生的幫助，但相隔一星期後，沈小姐終於開口問鍾先生借錢。

鍾先生認為與沈小姐發展緊情侶關係。(節目截圖)

鍾先生當投資？

沈小姐一開口就問鍾先生借了128萬，鍾先生指有問她要這麼多錢做什麼：「佢話自己去賭錢，同人借咗錢，最後就係我去銀行借咗錢，然後轉去佢account。跟住我就要求佢即刻去還錢，幫佢解決咗個問題。」鍾先生於投資銀行工作，他表示今次借128萬予沈小姐亦當作是一筆投資，看看能否與沈小姐發展出其他關係。但是鍾先生今次除了損失金錢外，更損失了感情：「之後都好難搵到佢，我有約佢出嚟食飯，其實佢都放過無數次嘅飛機。」每次沈小姐都會有不同的藉口來推塘鍾先生，於是鍾先生去到沈小姐工作的地方找她。

沈小姐一開口就問鍾先生借了128萬。(節目截圖)

鍾先生並非首位

其實在借錢之後，沈小姐與鍾先生之間都有發生過性行為，鍾先生表示：「我都有畀返嗰個地方嘅性行為錢，我唔係好介意嗰幾千蚊。」之後沈小姐向鍾先生指自己的錢被人騙光，鍾先生再到沈小姐工作的地方向其他同事旁敲側擊。沈小姐的同事表示鍾先生並不是第一人，在他之前已經有人曾經被沈小姐騙財，大多是數十萬元。

沈小姐帶同大量文件並表示自己「一蚊都冇收過」

節目組找到沈小姐對質，她帶同大量文件並表示自己「一蚊都冇收過」，所有巨額款項入帳後十分鐘內即被轉走。她更聲稱被林小姐操控向客人借錢：「佢send段嘢出嚟，叫我問人借錢囉。」她表示涉款最高達700萬元左右：「有8成係我$1都冇分過。」

沈小姐帶同大量文件並表示自己「一蚊都冇收過」。(節目截圖)

沈小姐形容對方說話猶如邪教組織：「佢嗰陣時用一啲類似邪教組織嘅嘢同我講，你條命都生得好衰，可能會有病啊，會早死啊嗰啲。」沈小姐指林小姐威脅她加入，後來林小姐再勸她賣淫及向客人借錢，過程當中更有向她提供藥物。但林小姐卻表示不關自己的事：「以我知道佢有畀男人包養嘅，但係佢係有啲問題。」