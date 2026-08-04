風少陳浚霆法國行山全身爆紅疹　喉嚨腫脹入急症室求醫仍不適

藝人陳浚霆早前突然分享了一張身在醫院「吊鹽水」的照片，立即引起大家關心，令他馬上發文報平安。今日（4日）凌晨時分，陳浚霆在社交平台分享了數張自己雙手長滿紅疹的照片並寫下：「唔好意思，令到大家擔心！去到法國嘅時候，不幸地在行山之後發覺自己身上出現一些紅疹。」

陳浚霆早前突然分享了一張身在醫院的照片。(ig@chandrew117)

雙手長滿紅疹延伸到喉嚨

陳浚霆表示紅疹從手掌延伸到手臂及臉上，後來到全身都長滿紅疹，最後更延伸到喉嚨引致舌頭紅腫。除了全身都長滿紅疹外，陳浚霆指自己連飲食及說話都有困難：「最後去咗當地醫生求診，診所轉介我去急症室，急症室等了半天的驗血報告，得到的結論就是我被某些昆蟲咬了後產生了敏感的反應。雖然依然感到不適，去到其他城市再求診，但情況都是一樣！」

陳浚霆雙手長滿紅疹延伸到喉嚨。(ig@chandrew117)

法國回後立即住院留醫

陳浚霆昨日（3日）從法國回到香港後立即去看醫生，不過他被醫生立即轉介住院留醫。他留言指：「我會繼續努力，希望快啲好返見返大家啦！」不過他亦向大家道歉，因為他整個法國旅程都在求醫，所以沒有買伴手禮，不過他都不忘搞笑：「對唔住，由於整個旅程由於都在診所病床或醫院渡過，沒有時間買手信，如果大家問我買咗咩手信俾你哋，我的平安歸來就是你的手信哈哈哈哈哈。」

陳浚霆法國回後立即住院留醫。(ig@chandrew117)

至於什麼時候才可出院，他指醫生說最快要8月9號才能跟大家見面，雖然他很想早一點，但亦要看他的康復進度。所以本周五的《愛.回家之開心速遞》的大結局活動，可能他就無法出席了，他亦有向醫生「盡力爭取」早點與大家見面。