東張西望｜技師詐騙沉船男案中案　邪教以植入鬼仔改運誘少女賣淫

昨日（3日）《東張西望》報道了一宗「骨場技師詐騙沉船男」事件，苦主鍾先生與22歲女技師沈小姐在結識於有提供性服務的spa場，二人發生肉體和感情關係，然而女方問他借了128萬便失蹤，於是他向《東張》控訴。不過女技師就向《東張》表示自己都是苦主，透露被補習老師及背後邪教組織操縱多年，驚揭案中案。今集（4日）節目就繼續跟進情況，技師指自己自13歲就被補習老師林小姐洗腦，對方以邪教不斷洗女仔腦，「預言」她條命會好差、手腳傷殘有性病、會早死等，要她以巨款做「植入」儀式化解：「組織話每一個人都可以生產一種蛋白質，嗰啲蛋白質可以有唔同嘅用處，你攞到呢種蛋白質就會聰明啲。」於是女生們只可以靠賣淫和呃人賺錢「改名」。技師沈小姐直至近日終於發覺林小姐有古怪，因為對方叫她夾份買樓，她付出了接近200萬首期、印花稅、律師費、管理費，才發現單位冇自己名，只有林小姐一人名字。而就住以邪教名義操縱少女賣淫並從中斂財等指控，《東張》就與補習老師林小姐對質！

昨日（3日）《東張西望》報道了一宗「骨場技師詐騙沉船男」事件，苦主鍾先生與22歲女技師沈小姐在結識於有提供性服務的spa場，二人發生肉體和感情，不過女方問他借了128萬便失蹤。

不過女技師就向《東張》表示自己都是苦主，透露被補習老師及背後邪教組織操縱多年，驚揭案中案。

技師沈小姐坦承後悔被補習老師林小姐操控多年，透露2014年就讀中一時去補習而認識林小姐，當對方朋友：「我13歲左右，識咗佢，做朋友，佢嗰時就係23歲左右，慢慢由老師變咗身邊最close嘅friend，我直頭當佢親家姐一樣，我會寧願聽林小姐講嘢，都唔會聽屋企人講嘢，佢喺我好細個嗰陣同我講話『你條命生得好衰』，可能有病，話我會早死。」林小姐說只要加入組織就會越來越好，技師續說：「佢會將呢個邪教包裝到係好多人，三個人為一team，林小姐自稱係呢一team嘅leader，個組織就係用IG同我溝通，話每一個人都可以生產一種蛋白質，嗰啲蛋白質可以有唔同嘅用處，你攞到呢種蛋白質就會聰明啲。」而要「植入」這種蛋白質，當然就是要錢！不過雖然林小姐講到組織背後有很多人，但《東張》用電話號碼搜尋，發現不同IG賬戶都是由林小姐開設。

技師沈小姐透露2014年就讀中一時去補習而認識林小姐，當對方家姐：「佢喺我好細個嗰陣同我講話『你條命生得好衰』，可能有病，話我會早死。」（TVB）

林小姐說只要加入組織就會越來越好，技師續說：「佢會將呢個邪教包裝到係好多人，三個人為一team，林小姐自稱係呢一team嘅leader，個組織就係用IG同我溝通，話每一個人都可以生產一種蛋白質，嗰啲蛋白質可以有唔同嘅用處，你攞到呢種蛋白質就會聰明啲。」（TVB）

雖然林小姐講到組織背後有很多人，但《東張》用電話號碼搜尋，發現不同IG賬戶都是由林小姐開設。（TVB）

「植入」要日日做，動輒都5位數一次。（TVB）

技師沈小姐指林小姐不停以組織名義洗不同女仔的腦，指自己已幫女孩們部署好，叫她們勤力賺錢，再貢獻給組織：「其實佢最主要嘅手法就係話你之後命運會好差，我預告咗俾你聽，跛手跛腳，又話我有性病，叫我一定要攞錢出嚟做一啲植入，嗰啲植入可能係畀完錢，組織會幫你做某啲嘢，做完某啲嘢之後你嘅人生就會昇華。」沈小姐指自己的閨密李小姐一樣「進貢」了很多錢給林小姐，她把電話轉駁予對方，問貢獻了多少，李小姐說：「咪同你差唔多，都話咗我要每日做植入。（沈小姐：係咪做鬼仔植入？）六位數呀，因為你要抗衡，冇六位數都冇辦法，借錢都要搞得掂，陰陽眼可大可小⋯⋯」

沈小姐指自己的閨密李小姐一樣「進貢」了很多錢給林小姐，她把電話轉駁予對方，問貢獻了多少，李小姐說：「咪同你差唔多，都話咗我要每日做植入。（沈小姐：係咪做鬼仔植入？）六位數呀，因為你要抗衡，冇六位數都冇辦法，借錢都要搞得掂，陰陽眼可大可小⋯⋯」（TVB）

沈小姐：「其實佢最主要嘅手法就係話你之後命運會好差，我預告咗俾你聽，跛手跛腳，又話我有性病，叫我一定要攞錢出嚟做一啲植入，嗰啲植入可能係畀完錢，組織會幫你做某啲嘢，做完某啲嘢之後你嘅人生就會昇華。」（TVB）

少女們心急要搵錢，於是便在補習老師林小姐慫恿下去做「PTGF」（Part-time girlfriend），到成年後林小姐就介紹她們去Spa場做性交易，沈小姐直言：「跟住佢就越來越癲狂，好似不停想揸乾揸淨我所有嘅價值。」沈小姐強調，自己每次收到錢都需要在短期內轉賬予林小姐，指自己只試過有一次分到6、700萬，其餘時間都是一蚊都冇攞，為自證清白，她更帶節目組去銀行，列印多年來的戶口流水帳：「佢攞好多唔同嘅藉口，叫我過返數俾佢，啲錢係唔會留喺我戶口超過一個禮拜，佢嘅心態就係佢覺得佢介紹咗我，就覺得我嘅錢就係佢嘅錢，我好似成個人唔mind咁樣。」

沈小姐強調，自己每次收到錢都需要在短期內轉賬予林小姐，指自己只試過有一次分到6、700萬，其餘時間都是一蚊都冇攞，為自證清白，她更帶節目組去銀行，列印多年來的戶口流水帳。（TVB）

這種「無條件信任」林小姐情況維持了十多年，直至近日沈小姐終於有所動搖，因為「組織」要求她用600萬買一個荃灣的單位，她付出首期、印花稅、律師費、每月供款、管理費等接近200萬，但單位只登記於林小姐一人名下。技師沈小姐得悉被騙後失眠三日，直言：「係組織叫我去買，之後要寫返林小姐名，我自問自己好蠢，但嗰時聽到都唔肯去做，覺得好奇怪，點解我要買樓寫林小姐個名？我有諗過呢個問題，林小姐可能發現我拖咗咁耐都冇做過啲咩，佢就直接霸王硬上弓，用組織名義、強硬手段，後期我又問返佢可唔可以寫兩個人嘅名，佢都同我講話唔得，業主只可以登記一個人個名。」她透露自己拒絕配合的期間，曾遭遇座駕被刮花、私密照被亂傳、被匿名電話恐嚇、凌晨有人上門敲門等事件：「佢話因為我得罪咗其他組織嘅人，所以會俾人咁樣報復。」

這種「無條件信任」林小姐情況維持了十多年，直至近日沈小姐終於有所動搖，因為「組織」要求她用600萬買一個荃灣的單位，她付出首期、印花稅、律師費、每月供款、管理費等接近200萬，但單位只登記於林小姐一人名下。（TVB）

沈小姐透露自己拒絕配合的期間，曾遭遇座駕被刮花、私密照被亂傳、被匿名電話恐嚇、凌晨有人上門敲門等事件：「佢話因為我得罪咗其他組織嘅人，所以會俾人咁樣報復。」（TVB）

《東張》於是決定致電林小姐對質，揭破她各項惡行，先講騙取他人樓宇等罪名，李旻芳問為何層樓冇沈小姐名，林小姐說：「大家有個協議話一齊買樓，但係冇寫到佢名嘅原因就係我哋大家都deal咗，話淨係登記我個名，唔寫佢個名，佢淨係做擔保人。（李旻芳：佢有份俾首期）因為嗰時佢都爭我一嚿錢，大家都協議咗，嗰時我係出，佢係有畀，但係佢唔係畀一半，我諗大家都協議咗，大約俾咗50萬。」而翻查技師向《東張》提供的對話紀錄，林小姐曾表示自己冇睇清楚合約，以為供款人等於業主，更答應沈小姐可以上律師樓轉名，林小姐又向《東張》說：「臨尾買樓嘅時候，我就同佢講不如層樓一人一半，佢又唔認同，我就同佢做咗個deal，簽咗一個contract，話我俾40萬佢，層樓就我買嘅，佢攞咗40萬之後就唔再追究層樓。」據指，單位最終以640萬賣出，但付出200萬的沈小姐，則一毫子也收不回。

李旻芳致電林小姐對質。（TVB）

林小姐向《東張》否認騙取他人樓宇：「大家有個協議話一齊買樓，但係冇寫到佢名嘅原因就係我哋大家都deal咗，話淨係登記我個名，唔寫佢個名，佢淨係做擔保人。」（TVB）

翻查技師向《東張》提供的對話紀錄，林小姐曾表示自己冇睇清楚合約，以為供款人等於業主，更答應沈小姐可以上律師樓轉名。（TVB）

林小姐又向《東張》說：「臨尾買樓嘅時候，我就同佢講不如層樓一人一半，佢又唔認同，我就同佢做咗個deal，簽咗一個contract，話我俾40萬佢，層樓就我買嘅，佢攞咗40萬之後就唔再追究層樓。」（TVB）

至於講到以邪教組織之名引誘少女賣淫及行騙，林小姐說：「我絕對冇做埋啲咁嘅事。」對於要加入組織、做「植入」改命，她一樣聲稱不知情，又指自己只是從沈小姐口中得悉有「組織」，但與自己無關。之後李旻芳再問「你會喺補習社或者做補習老師嘅時候搵啲妹妹仔，好似收兵咁樣，或者指使佢哋做啲咁嘅事？」林小姐說：「係冇啲咁嘅事，完全冇，間補習社已經差唔多十年，你都可以問返補習社老闆有冇啲妹妹仔嗰啲，係唔會有啲咁樣嘅事。」不過，當《東張》踩上補習社，負責人就指林小姐已離職十年，當時只做了兩年就冇做，亦即推翻了林小姐口供。問到林小姐為人如何，負責人說：「人品貪玩，其他唔清楚。」

《東張》踩上補習社，負責人就指林小姐已離職十年，當時只做了兩年就冇做，亦即推翻了林小姐口供。

林小姐又向《東張》指控技師沈小姐：「以我所知，佢有比其他男人包養，但係佢精神係有啲問題。」講到是否操控少女榨取金錢，林小姐回應：「我唔知，呢樣嘢你真係要問返佢，呢啲全部甘心情願我冇攞支槍指住佢，我返工先。」接著便掛線。儘管之後她向《東張》表示有事想澄清，願意再受訪，但卻安排半夜時間，並且多次爽約，最終不了了之，節目組形容其誠信令人懷疑。

林小姐又向《東張》指控技師沈小姐：「以我所知，佢有比其他男人包養，但係佢精神係有啲問題。」講到是否操控少女榨取金錢，林小姐回應：「我唔知，呢樣嘢你真係要問返佢，呢啲全部甘心情願我冇攞支槍指住佢，我返工先。」接著便掛線。

儘管之後她向《東張》表示有事想澄清，願意再受訪，但卻安排半夜時間，並且多次爽約，最終不了了之，節目組形容其誠信令人懷疑。（TVB）

最後，技師沈小姐也成功跟鍾先生和解，她坦言事過境遷再回望，都覺得自己彷彿被落降頭、撞邪，如像扯線公仔一般，她知道自己有做錯，誠心表示會想補償：「會盡自己最大能力補償得幾多就補償返俾佢（鍾先生）。」鍾先生亦接受，並謂：「有心想負返少少責任嘅，我都會接受，我可以應承佢，at least同我嘅瓜葛可以告一段落。我報《東張》都係想令到呢班人唔可以繼續靠佢或者其他女仔去呃錢，呢單嘢我唔會就咁算，如果有人犯法，最好梗係繩之於法。」可惜，幕後黑手林小姐至今仍然未落網。