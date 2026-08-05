玄戰丨31位參賽者現場直播算六合彩　阿John神算親人逝世年份

香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》，自公開招募以來，反應熱烈，收到接近400位報名者，當中除了香港，更有來自、澳門、內地、馬來西加、新加坡甚至英國的多位玄學界高手，經過多輪內部海選，8月4日假TVB進行直播，讓觀眾親睹其中31位報名者的面試過程！4日晚面試，31位報名者分成「高感組」、「八字奇門組」、「塔羅占星組」各2組（即共6組）進行面試。評審陣容則有三位主持洪永城、陳懿德、甄敏芳，及節目玄學顧問陳定幫！

31位參賽者齊集即場估算六合彩開彩顏色波，都算經典。（公關提供）

評審陣容則有三位主持洪永城、陳懿德、甄敏芳，及節目玄學顧問陳定幫。（公關提供）

奇門遁甲覃寶瑜獨中六合彩波波

面試最令全城期待的，是現場31位參賽者齊齊估算六合彩，賽制是成功估算出7個號碼的代表顏色波波！結果25號參賽者專長奇門遁甲、屬於「八字奇門」組的覃寶瑜，成為全場唯一人成功估算出是2藍、4綠、1紅，根據大會工作人員統計，成功估算到以上結果的機率只有0.64%！另外7位參賽者，則成功估算了6個波波的顏色，相關成功機率也不高於4%，相當厲害！陳懿德直播尾聲提到，今次預測六合彩波波顏色只是預熱賽，到節目八月底正式播映時將會估開彩號碼，難度將會更高，令人期待！

覃寶瑜成為全場唯一人成功估算出2藍、4綠、1紅「六合彩顏色波」。（公關提供）

在相關環節，主持洪永城問了一個有趣的問題：「有傳聞用高感做賭博係唔得架，係會畀人摑一巴」，陳定邦聞言即和應：「會輸番出去架。」陳定邦續指原來他曾試過在賭場以奇門遁甲方法贏了很多錢，結果離奇又不幸的事情就發生在他狗狗上身：「隔咗兩個禮拜後，隻狗食咗暖包病咗，就使番幾萬蚊出去。」現場即有參賽者表示曾以感應為母親贏得2,000港元，但最終得悉結果期間卻與細佬齊齊發燒。

陳定邦親揭不能以能力在賭博方面換取金錢。（公關提供）

阿John算中白面具男私事

除了估算六合彩，分組競技亦十分精彩！其中前文提及過、屬於「八字奇門組」的13號麥兆恒（阿John），報稱擅長「紫微斗數」的他，在小組比賽中100%命中標準答案，令全場所有人為之嘩然，有幕後主腦直言準確度令人起雞皮。事緣是與阿John同組的共6名參賽者，需要估算大會安排的「白面具男子」，於過去的十年間，有哪一位親人離世、離世年份及原因，期間每位參賽者可向「白面具男」問一條「是非題」！

首先，阿John在提問部分已一嘢估中「白面具男」是靠度橋搵食，之後在六位參賽者揭出答案期間，John只是簡單寫出三個Point：「父親」、「心臟病」及「2021年離世」，怎料竟接近100%算中，甚至與「白面具男」手上的答案近乎一樣，雖然與標準答案「突發性心臟病」，及未能算中標準答案中提及的月份，但亦足以令所有評審及觀看直播的網民嘩然！就連身為考題的「白面具男」，亦被John的神算能力經驗，離場前親自步向參賽者席與John握手。最搞笑的，是經過兩輪考核，陳定邦師傅一再斷言阿John除了紫微斗數、還有高感能力，令阿John大感不好意思，這位參賽者往後表現值得期待。

阿John喺「白面具男」題目中表現出色。（公關提供）

阿John喺「白面具男」題目中表現出色。（公關提供）

何汝霆算出甄敏芳親人冷戰

另與阿John一樣近乎高達100％「命中率」的，還有屬於「塔羅占星組」、報稱阿卡西／卜卦占星術／高感21號參賽者何汝霆。何汝霆組別的考題是，需要估算出主持甄敏芳Jenny，之前於甚麼時候、為了甚麼事、與身邊哪一位很重要的親人「冇講嘢一排」，結果何汝霆估算出「兄弟」、「2022年」及「判斷／家庭溝通」問題，與Jenny標準答案不謀而合：「冇錯！我2022年因為同哥哥鬥氣，成年冇同佢講嘢！」

何汝霆除咗估算能力強，佢嘅招牌開心笑容亦是焦點之一。（公關提供）

麥浚琳感應獎座惹陳懿德落淚

最後一位值得留意的參賽者，是屬於「高感組」、報稱擅長「心靈感應」的16號麥浚琳阿June！June組別的考題是，需感應陳懿德於直播前夕、於自己錄影廠的Locker「收埋咗啲咩」，其中阿June於答案板上寫下了「有經歷」、「金色」、「反光」關鍵詞之餘，更令人嘖嘖稱奇的是當June提到德德與相關物品的感應時，不但感動得眼濕濕，而且還數度哽咽：「我有去感受吓你同呢個物品嘅連結，我係有少少眼濕濕嘅，因為我覺得呢件物件係同經歷有關，所以你見到呢件物件時（哽咽得很厲害），你係會有小開心同Cheerful。佢嘅顏色係偏金偏黃，佢係一個冇乜功能性嘅物品。」

結果答案一開出，是德德於「萬千星輝頒獎典禮2024」中奪得的「最佳女新人」獎座，對此德德與陳定邦師傅均大感驚艷。德德：「其實我覺得阿June係講得好中」陳定邦：「呢個犀利，因為佢表達到個感覺出嚟，因為獎座係一樣好Memorable嘅嘢。」德德：「Exactly，佢嗰個位好Touch到我，佢講完我先醒起我攞嗰個獎時我有喊架嘛，而就係好似佢嗰個程度，好impressed。」