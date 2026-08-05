黎彼得離世｜重溫《矚目配角》訪問　大劉相救與許冠傑決裂仍欣賞

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）今日（8月5日）傳來死訊，享年76歲，好友鍾志光證實死訊，並透露今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭。黎彼得曾於2023年接受《香港01》的《矚目配角》系列訪問，分享獲富商大劉（劉鑾雄）出手相救後的生活，並談到與「歌神」好友許冠傑的相識往事。



矚目配角｜黎彼得與許冠傑決裂但仍欣賞對方：唔會出現第二個

現年73歲的黎彼得（Peter）早前因急病入院，因經濟拮据獲富商大劉（劉鑾雄）出手相助一段時日。黎彼得近日接受《香港01》專訪透露，大劉已停止資助，他對大劉義助心存感激，明白長貧難顧，他說：「你老竇都冇可能養你一世啦，我好感恩佢嘅，好有善心。」

黎彼得接受訪問。（陳順禎 攝）

望讀中醫兒子完成學業

黎彼得近年經歷過大病、離巢TVB、大劉接濟之後，令他明白要珍惜眼前人，以前他覺得自己一個人獨來獨往，不需要向任何人交代，他說：「攪掂咗個仔先，等佢搵到食喇，我就好安樂咁走得喇。」

不過黎彼得前妻在兒子三歲時「走佬」，加上黎彼得要搵食，照顧兒子日常生活只得菲傭，令他與兒子關係都比較疏離，現在兒子34歲，在南京讀醫，他說：「很少聯絡，大家Apps溝通，『點呀？𠥔咗幾錢過嚟呀？』、『又攞錢？』攞嚟做乜呀？同個仔咪就係傾呢啲囉。家用？我交俾佢咋。」

黎彼得覺得自己給兒子的童年回憶不夠快樂，他說：「試過有一年同佢去過加拿大玩之後都冇。」（黎彼得提供）

與歌神決裂但仍欣賞對方

談起黎彼得，不得不提起他與歌神許冠傑（Sam）聯手合作的金曲《浪子心聲》，兩人機緣巧合下創造出這首經典，出世純屬巧合，黎彼德說：「第一次見，佢叫我寫堆字俾佢，摸下我底先，點知我呢個揸車佬咩料？開頭得兩句咋，中間未有，佢攞住結他『難分真與假』⋯⋯覺得可以喎。」

中段副歌產生就因為廟街食炒蜆而產生，黎彼得與許冠傑經過停車場恰好見到一對「命裡有時終須有」對聯，許冠傑對黎彼得說：「可以寫落首歌嗎？」因而成為經典金曲。

黎彼得曾與黃子華非常老友，更帶他的兒子與黃子華合照，他說：「我以前同子華成日傾通宵㗎，但無搵就無搵，人哋而家子華神，我人嚟㗎咋，點溝通啫？」(黎彼得提供）

黎彼得與許冠傑通宵度歌詞令許太不滿？

黎彼得曾在Sam家中為寫歌並肩奮戰通宵，可惜或正如《浪子心聲》般談到對人生的無奈，人生無常唏噓十常八九，這對昔日黃金拍檔最終分道揚鑣。多年後黎彼得已看得通透，只淡淡尋常道為「緣盡」，如離婚夫妻人走茶涼。他承認內心仍多少有嬲對方，假如對方主動邀請睇騷破冰，他也堅拒出席，至於決裂原因黎彼得認為是許太：「你知美國人？見我呢個揸車佬，『你唔好帶壞我老公喎？』成日同佢玩通宵，唔知去咗邊？其實我同阿Sam度歌詞真係度通宵，我哋真係度到好盡㗎，有次許生同我講『我老婆詐型呀』我話關咩事？可能我同佢太太溝通少啦⋯⋯」

黎彼得拍過不少處境劇，當中《FM701》演員陣容可算是可一不可再錯，左起後排（陳淑蘭、凌子軒、小雪、陳安瑩、湯盈盈、張燊悅、黃偉文、林敬剛、張達明、谷德昭、麥子雲、梁舜燕、黎彼得）

惟談起當年兩人創造的「奇蹟」，黎彼得仍難掩對Sam的欣賞，他笑謂：「係適逢其會，咁啱火星撞地球，好多火花。無端端我去街食飯，突然間有個人話想識你，咁就識咗啦！咦，天王巨星識我呢個擦鞋仔，我都覺得唔係咁奇怪㗎嘛，就係咁奇怪囉！咁就一齊啦，寫咗咁多歌，寫嗰陣又唔知咁勁㗎喎！」黎彼得更坦言樂壇以後「唔會出現第二個許冠傑！」

拍攝場地：大圍 Four X Four Cafe

黎彼得與Sam的舊照。（陳順禎 攝）

點擊睇黎彼得舊照：

+ 25

點擊睇黎彼得專訪照：