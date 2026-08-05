黎彼得離世｜生前為完美老竇　每月幫兒子找卡數：得一個仔冇得揀

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）今日（8月5日）傳來死訊，享年76歲，好友鍾志光證實死訊，並透露今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭。黎彼得於2022年接受《香港01》的《矚目配角》系列訪問時，亦提到與兒子的關係。黎彼得透露每月要幫個仔找卡數，並嘆：「得一個仔冇得揀」，絕對是「完美老竇」。



矚目配角｜「完美老竇」黎彼得每月幫個仔找卡數：得一個仔冇得揀

現年73歲的黎彼得（Peter哥）早前成為《曯目配角》系列主角，接受專訪大方談及與昔日好友許冠傑（Sam）、黃子華的往事，又大爆與關之琳、張曼玉拍戲秘事；說到近況，他則感激大劉仗義出手資助醫藥及生活費；其中最多網友關注的，必定是Peter哥與兒子的關係，其34歲兒子現於中山讀醫尚未畢業，錫到仔燶的Peter哥笑稱至今仍要「交家用」給兒子，毫無怨言。

Peter哥早前接受《香港01》專訪，天南地北乜都傾得！（陳順禎 攝）

Peter哥日前再受訪，解釋兒子這三年因疫情難以在內地搵工，才要靠自己幫手。訪問期間，原來Peter哥正趕赴銀行為兒子找卡數，他大爆兒子用他的信用卡碌了幾萬蚊，他說：「之前佢話要借6萬蚊，話急事，我以為佢中伏，佢又冇講咩原因。而家我趕緊去銀行排隊睇張單問發生咩事！」

Peter哥錫到個仔燶。（陳順禎 攝）

Peter哥原來每個月都要幫兒子找卡數，問到兒子回港後會否勸他搵工自立，他直言：「你當我係耶穌呀？邊度理得咁多？」被問到是否過於愛錫兒子，他再直言不諱道：「都話冇得揀，我得一個仔冇得揀，咁你錫唔錫個仔呀？」實在是完美老竇。

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