黎彼得離世｜與前妻離婚單身40年自嘲心理變態　提倡婚姻合約制

「鬼馬詞神」兼資深演員黎彼得今日（5日）因病離世，享年76歲。黎彼得於70年代曾是歌神許冠傑的御用填詞人，兩人合作創作了多首金曲，包括《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》等，到現在仍是不少歌迷心目中的經典。

「鬼馬詞神」兼資深演員黎彼得今日（5日）因病離世，享年76歲。（資料圖片）

黎彼得離婚後單身逾40年

雖然事業得意，但愛情方面卻不順利。黎彼得曾透露39歲那年因患肝病而萌生閃婚念頭，由於怕寂寞又想有人陪著終老而閃婚，不過後來因雙方認識不深，維持大約三年便於1992年離婚，此後獨力湊大兒子。黎彼得年初跟好友鍾志光在網上節目《玖噏秘笈》中大談婚姻觀，期間更語出驚人地提出「合約婚姻」制，建議結婚不應是一世，而應設限期。

經歷過婚姻失敗、單身幾廿年的黎彼得在節目中大談婚姻觀。（影片截圖）

提倡結婚行合約制

黎彼得在節目中指現代婚姻離婚率極高，簽署終身合約往往變成束縛，不如實行合約制：「就唔係簽得一世嘅，五年為限之後呢，可以續……你哋自己搞定啦。」 他認為合約制更具靈活性：「即係總之呢個老婆玩住兩年先，咁呢個女人話呢個老公呀，我跟住佢都兩年先，睇下佢會唔會發達，唔會發達佢當就毀約。」

黎彼得提出「合約婚姻」制更靈活。（影片截圖）

離婚逾40年自嘲「心理變態」

談到感情現狀，黎彼得坦言自己離婚後孤枕獨眠至今已逾40年，更自爆離婚多年後心態已轉變，自嘲說：「我離咗婚咁耐就可以話係心理變態」。儘管曾想過找個「靈魂伴侶」，但自覺人窮身體差，難有女人埋身。