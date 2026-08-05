黎彼得離世｜6月仍更新YouTube　與鍾志光講世界盃貼中西班牙奪冠

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）今日傳來死訊，享年76歲。其實近年黎彼得健康已亮起紅燈，去年初入ICU暴瘦十幾磅，不但輸了兩包血，醫生更發現他不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高等等。而今年4月在其主持的YouTube節目《玖噏秘笈》 中，他更透露「呢輪見好多醫生」，今日更傳來離世消息。

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter）今日傳來死訊，享年76歲，其實近年黎彼得健康已亮起紅燈，更曾入ICU而暴瘦十幾磅。（資料圖片）

前年起拍YouTube 今年6月最後出片貼中世界盃冠軍

《玖噏秘笈》是黎彼得於2024年主持的YouTube節目，講娛樂圈、音樂等各種話題，有時言論更十分惹火，然而後來因為他的健康狀況反覆，節目曾暫停更新，於是自去年12月起，他找來好友鍾志光（鍾仔）幫手一齊主持，又自言：「我狀態比較差咗少少，同以前唔同喇，以前隨時揼地就可以乩童，而家曳咗少少，要靠鍾Sir。」而根據YouTube紀錄，《玖噏秘笈》上次出片是6月11日，即接近兩個月前，當時黎彼得與鍾仔討論世界盃話題，更貼中「西班牙」奪冠！

《玖噏秘笈》是黎彼得於2024年主持的YouTube節目，講娛樂圈、音樂等各種話題，有時言論更十分惹火，然而後來因為他的健康狀況反覆，節目曾暫停更新，於是自去年12月起，他找來好友鍾志光（鍾仔）幫手一齊主持。（YouTube@ 環星流動 WORLDSTAR MOTION）

《玖噏秘笈》上次出片是6月11日，即接近兩個月前。（YouTube@ 環星流動 WORLDSTAR MOTION）

當時黎彼得與鍾仔討論世界盃話題，更貼中「西班牙」奪冠！（YouTube@ 環星流動 WORLDSTAR MOTION）

鍾志光指黎彼得3月已中風臥床

片中所見，身穿灰色衛衣的黎彼得確實比以往消瘦，但精神不錯，說話仍然清晰且有氣有力，對答精靈。不過據鍾志光向傳媒透露，黎彼得自今年3月已因中風暈倒，此後一直臥床休養。鍾志光在黎彼得5月13日生日當天曾前往探望並為他唱生日歌，惜當時黎彼得已無任何反應。因此，雖然世界盃在6月開鑼，但估計二人的YouTube影片是在他中風前拍下作「存貨」。

身穿灰色衛衣的黎彼得確實比以往消瘦，但精神不錯，說話仍然清晰且有氣有力，對答精靈。（YouTube@ 環星流動 WORLDSTAR MOTION）