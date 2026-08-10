夫妻的博弈線上看6-10分集劇情丨TVB演員+播出時間｜高海寧馬國明

TVB《夫妻的博弈》劇情劇透，《《夫妻的博弈》是鍾澍佳、黃國輝作為監製，梁敏華為編劇，由高海寧、馬國明、何廣沛及郭柏妍等人領銜主演的一套以復仇勵志為題材的電視劇。《夫妻的博弈》幾時播？自2026年8月3日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《夫妻的博弈》第6-10集劇情

《夫妻的博弈》第六集 (08/10)

幸如率領「女子組」接手云瓏飲食集團的品牌重塑項目，卻不知這其實是上司伍其昌針對她們暗中部署的職場陷阱。皆因他認為熙妍能力有限，且婉蘭、阮思穎常因私務分心，故刻意設下陷阱。當幸如的新意念慘遭客戶否決、團隊陷入危機之際，項目隨即被無情地轉交給另一組的繼威與何子偉接手。

面對劣勢，幸如巧妙地利用雪文扭轉乾坤，其新廣告設計最終成功贏得客戶賞識，而這場絕地反擊背後全賴家謙暗中相助，更牽扯出兩人因一瓶巧克力而結下的早年緣分。與此同時，雪文企圖乘虛而入介入感情，但繼威始終無意與幸如分手，堅定地化解了這場感情風波。

《夫妻的博弈》第七集 (08/11)

當啟榮知道家謙暗助幸如而發脾氣時，才揭露原來他患有情緒病；加上祖母葉卓苓君讚賞家謙，更令啟榮暗中不滿。另一邊廂，幸如差點被車撞，幸得家謙及時相救，這驚險一幕令幸如閃過之前遭車撞的零碎片段。因浩恩對幸如未忘情，而家謙得知浩恩是幸如初戀後，遂與他暗地較勁。

與此同時，幸如得悉家謙知道自己做了預知夢，雖然家謙坦言不信但願意幫忙。幸如得知雪文買了催情藥，本欲借助家謙推雪文與繼威一把。不料雪文居心叵測，竟打算將藥用在幸如和浩恩身上。幸好幸如及時發現雪文詭計，隨即以圖扭轉局勢，但她卻意外掉到水中。

《夫妻的博弈》第八集 (08/12)

繼威、雪文受催情藥影響發生關係，暗中佈局的幸如終於得償所願。事後，得蒙家謙陪伴幸如散心，令二人關係漸進。另一邊廂，浩恩向幸如表白遭拒，失落之際唯有由熙妍陪伴他借酒澆愁。豈料浩恩醉中誤將熙妍認作幸如並吻她；清醒後浩恩內疚不已，而熙妍心情複雜，只能選擇逃避面對此事。

與此同時，雪文、繼威秘密發展關係。期間雪文欲逼繼威與幸如分手，但繼威卻百般藉口搪塞。為了展開報復，幸如拜託家謙出手，暗中引誘繼威投資將會股價暴跌的股票。事成後，當幸如相約家謙吃飯作答謝時，但家謙無奈要出席家族飯局，被迫與未婚妻兼東馹集團千金胡曉彤見面。

《夫妻的博弈》第九集 (08/13)

在飯局上曉彤深得苓君歡心，但同席的家謙卻心不在焉。由於曉彤一直與弟弟胡哲朗競爭，於是她乘機自薦接手東馹新汽車項目，並安排由家謙負責新廣告。敏銳的曉彤看出家謙心事，遂大方地提醒他於婚前做好抉擇。同時，熙妍也猜到幸如就是家謙的意中人，不禁替家謙身不由己感可惜。

幸如偶遇低血糖頭暈的曉彤，由於幸如及時幫了她，令彼此留下印象，結下不解之緣。

繼威相約幸如為母親李佩貞慶生，暗中作梗的雪文令幸如失約，並設法討好佩貞。但原來一切都在幸如計劃之內；皆因她知道雪文憧憬組織家庭，遂故意向雪文透露佩貞喜好，任由事態按自己的劇本發展……

《夫妻的博弈》第十集 (08/14)

在汽車廣告簽約前夕，怎料啟榮卻在背後搞破壞……曉彤計劃邀巨星拍廣告不果，在面對父親胡振東施壓之下，頓時感無計可施。幸而發佈會最終大成功，事後曉彤感謝家謙相助；但家謙心知是藉幸如的預知夢立功，才得以化險為夷。

繼威中了幸如的圈套，導致欠下更多債務。走投無路下，繼威向佩貞借錢不果，卻得知若自己結婚生子，佩貞便會給他買房子的錢。

為了盡快脫身，幸如拜託家謙扮作跟她偷情，企圖逼繼威主動分手。按原定計劃，幸如要在佩貞面前假扮與家謙親熱，藉此令佩貞逼繼威與她分手。怎料弄假成真，幸如與家謙卻意外親吻了，為兩人關係帶來意想不到的衝擊。

《夫妻的博弈》第1-5集劇情

《夫妻的博弈》第一集 (08/03)

性格善良的姜幸如長期忍受著丈夫施繼威的欺壓，最終積勞成疾確診罹患胃癌。豈料在她身陷低谷時，唯一信任的閨蜜潘雪文竟背叛友情，私下成為施繼威的出軌對象，二人更暗中覬覦著幸如的巨額保險金。當幸如撞破二人偷情時，非但遭受惡言相向，更被潘雪文狠心推落馬路。

從病床甦醒過來的姜幸如，原本以為那一幕幕慘痛遭遇不過是一場噩夢。然而醒來未幾，夢中景象竟相繼在現實應驗，連醫生也推斷她所做的是「預知夢」。眼見夢中的不幸將要成真，幸如決意扭轉宿命、徹底改寫不幸，為自己開創幸福的人生！

《夫妻的博弈》第二集 (08/04)

正當幸如準備簡報之際，夢中慘遭繼威與雪文推卸責任、被迫背黑鍋的慘痛記憶驟然湧現。為改寫命運，幸如善用預知夢的印象，當場揭發二人抄襲外地廣告的行徑，令競爭對手葉家謙的團隊順利接下該項工作。期間，幸如及時替受困洗手間的葉熙妍解圍，兩人因而結成朋友。幸如更立下決心，務必讓繼威與雪文承受夢裡的一切不幸。隨後，網路上瘋傳熙妍為求上位而勾引家謙的流言，幸如慘被誣指為背後黑手。幸如從譚婉蘭口中得知真相，確認始作俑者實為雪文後，便聯同熙妍與婉蘭當眾撕穿雪文的真面目！

《夫妻的博弈》第三集 (08/05)

得知雪文意圖登門親自道歉，幸如順水推舟，特意約定繼威同歸家中，刻意營造讓兩人獨處一室的時機，試圖促成二人發展。另一邊廂，家謙無意中捕捉到幸如眉宇間流露的失落與悲傷，因而觸發靈感，構思出珠寶廣告的主題。正當家謙以為所有安排順理成章之際，該廣告企劃竟被另一間公司搶先一步推出，他更慘遭栽贓誣陷，被指控背叛並出賣公司……

《夫妻的博弈》第四集 (08/06)

珠寶廣告企劃洩漏的背後，原來全屬家謙兄長葉啟榮一手策劃的陰謀。幸如回想夢境，家謙正因這場危機慘遭逼退，繼威則漁人得利獲取升職機會；升官後的繼威更隨即向幸如求婚，成為夢中噩運的開端。為防悲劇重演，幸如全力協助家謙，二人攜手激發出全新的廣告主題。家謙成功渡過難關，與幸如的關係亦悄然升溫。隨後，熙妍推斷出幸如擁有「預知未來」的能力並向她質問，幸如無奈之下如實承認預知夢一事。見幸如與公司其他女同事結成好友，感到被冷落的雪文心生不滿，決定出手將幸如搶回身邊！

《夫妻的博弈》第五集 (08/07)

雪文企圖借中學籃球隊的舊生聚會設局讓幸如當眾出醜，識破其奸計的幸如有所準備。在熙妍、婉蘭及林美淇聯手幫助下，幸如重塑形象煥然一新。期間幸如在餐廳巧遇中學時期的暗戀對象陳浩恩，並追問他當年對自己態度突變的背後真相。來到同學聚會當夜，幸如夥同浩恩，拉著平日不斷針對自己的三人組當場與雪文對質，成功撕破雪文多年來的種種假面與謊言。另一方面，幸如將繼威陷害家謙洩露公司機密的證據轉交給家謙。雖然揭發繼威陰謀的過程一度出現變數，家謙最終依然順利留在廣告公司，而幸如亦獲調派與一眾新結識的好姊妹同組共事！

《夫妻的博弈》人物關係圖

《夫妻的博弈》人物關係圖（微博@優酷）

《夫妻的博弈》演員

高海寧 飾 姜幸如

高海寧 飾 姜幸如（TVB圖片）

馬國明 飾 葉家謙

馬國明 飾 葉家謙（TVB圖片）

何廣沛 飾 陳浩恩

何廣沛 飾 陳浩恩（TVB圖片）

郭柏妍 飾 潘雪文

郭柏妍 飾 潘雪文（TVB圖片）

張頴康 飾 施繼威