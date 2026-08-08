愛回家大結局｜盤點8位戲外隱形富豪　綠葉角色現實身家過億

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴觀眾多年，昨晚（7日）播出大結局令不少忠實劇迷感到不捨。劇中不少綠葉角色深得民心，但現實中他們個個臥虎藏龍，身家過億甚至出身百億豪門。以下為大家盤點8位戲外背景極度驚人的《愛回家》隱形富豪。



《愛・回家之開心速遞》陪伴無數家庭度過晚飯時光。（影片截圖）

劉丹早年置業升值成地產大亨

作為《愛回家》核心人物的「熊樹根」劉丹，入行超過半世紀，代表作無數，至今依然吸金力強勁。除了密密接拍廣告及商演外，劉丹私下更是深藏不露的地產大亨。早在香港樓市尚未起飛之際，他便眼光獨到地低價掃入多個優質物業。隨著樓市多年來大幅飆升，這些「磚頭」早已幾何級數升值，為他累積了驚人財富，堪稱圈中的投資贏家。

劉丹絕對係劇中靈魂人物。(節目截圖)

劉丹私下更是深藏不露的地產大亨。(電視截圖)

「三太」樊亦敏買磚頭狂掃絕版名牌袋

在劇中飾演闊太「三太」的樊亦敏，現實生活同樣貴氣逼人，更是Hermès的尊貴VIP，拍劇時不時出動私伙鱷魚皮手袋上陣。除了收藏名牌手袋，投資有道的她早在日本留學期間已入手當地物業，更涉獵股票、車、古董及名畫等多項投資。

樊亦敏擁有大量HERMES手袋，不時出動私伙拍攝。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏受邀到HERMES專門訂製客製化手袋。（IG：@amyfan3796）

「蘇姐」馬海倫手持半山物業變樓后

劇中飾演清潔工「蘇姐」的馬海倫，現實中是不折不扣的「半山樓后」，保守估計身家早已突破半億。她於20多歲時便購入首個物業，多年來憑「樓換樓」策略進行長線投資，現時手持多個優質單位收取巨額租金。加上其丈夫為前東華總理何世堯，子女分別為醫生與建築師，新抱更是銀行家千金，家族背景顯赫。儘管私下生活低調貼地，但她每次出巡均會佩戴百萬級首飾及攜帶極稀有限量版名牌手袋，盡顯低調奢華。

馬海倫曾大晒極其罕見的亮面紫色鱷魚皮拼鴕鳥皮Hermès Birkin，加上她頸上的珍珠鏈，一身行頭保守估計過百萬。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫年輕時是港隊保齡球代表隊。（IG@ma_helen_ma）

「May」趙希洛身家過億棄律師追夢

曾飾演大小姐秘書「May」的趙希洛，現實中為身家過億的富家千金。其父趙崇康為澳洲執業大律師及上市公司董事，涉足龐大石油生意，父母在港更持有近1.5億物業及半山豪宅。然而，她當年毅然放棄澳洲的律師前途返港參選港姐，並憑對演戲的熱誠在無綫由低做起，最終憑實力奪得「最佳女配角」殊榮，以行動打破外界對富二代的刻板印象。

由May（趙希洛飾）擔任第三代秘書。（影片截圖）

趙希洛（Candice）是前無綫藝員梁小玲的寶貝女，一開始梁小玲仲反對女兒進入演藝圈（YouTube@TVB (official)）

趙希洛日前（2月14日）宣布與圈外男友拉埋天窗，正式榮升人妻。（IG@ccandice.c）

「龍作蜜」何艷娟離婚獲天價贍養費

曾飾演「龍作蜜」的前港姐季軍何艷娟，其財富傳奇一度轟動全城。2018年，她與身家高達30億的澳博營運總裁吳志誠結婚，雖然這段相差40歲的婚姻僅維持8個月，但傳聞她離婚後獲分高達3億港元巨額贍養費，並獲贈總值逾千萬的豪宅。現時已離巢的她過着奢華的名媛生活，不時於社交平台分享環遊世界、入住頂級酒店及展示名牌手袋的日常。

何艷娟飾演的「Vivian」龍作蜜。（電視畫面）

何艷娟身上的米白色BOY CHANEL是CHANEL的經典款式，價值約4萬元，十分百搭。

何艷娟與相差40歲的澳博營運總裁吳志誠閃婚閃離，令人意外。（資料圖片）

林漪娸出身成衣世家拍劇純過戲癮

在劇中飾演億萬富婆「Madam Ceci」的林漪娸，現實中同樣出身豪門。其父親為早年非常成功的成衣大商人，她自小在優渥環境下成長，14歲便遠赴英國留學，移民前更居住於大埔康樂園3,000多呎的半山獨立洋房。對身家豐厚的她而言，留在娛樂圈拍戲從來不是為了生計，純粹是為了滿足個人演藝興趣，過足戲癮。

林漪娸出身豪門。（劇照）

「風少」陳浚霆出身百億豪門極貼地

飾演富家子「風少」的陳浚霆，戲外同樣是貨真價實的百億富二代。其父親為科技巨頭思科（Cisco）大中華區董事長陳仕偉，繼母則是知名女強人顧紀筠，一家人居住於山頂超級豪宅。雖然家境極其優渥，但他作風親民貼地，在劇組更有「萬歲王」之稱，經常豪請台前幕後工作人員。對演藝事業充滿熱誠的他，更曾自資逾百萬港元推出個人單曲追夢。

「風少」陳浚霆在劇組更有「萬歲王」之稱。（劇照）

對繼子陳浚霆視如己出！（IG@kooloban）

李興華離巢北上創業升呢飲食大亨

曾在《愛回家》飾演接龍IT三子「Keyboard」的李興華，2020年選擇離巢外闖，轉戰內地發展飲食事業。他與圈中好友張景淳及羅天宇合作，於深圳開設港式小食店，生意發展得蒸蒸日上。現時事業有成的他不僅成功翻身，私下更以名車代步，由昔日的小綠葉成功逆襲為飲食界大亨。

李興華於《開心速遞》中扮演IT宅男Keyboard一角。(李興華ig)