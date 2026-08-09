偶像侯明昊「寵粉行為」誤觸法遭警方約談　現身親自認錯呼籲守法

8月3日才剛過29歲生日的內地男偶像侯明昊，近日因一時疏忽引發交通安全爭議，他事後出席活動時認錯，並呼籲大家一定遵守交通規則。



根據內地網絡流出畫面，侯明昊日前結束劇組拍攝工作，搭乘保母車準備離開現場時，為了回應熱情等候的粉絲，特地將頭部探出車窗外與大家親切互動「寵粉」。不料這個貼心的舉動卻觸犯了交通法規，畫面被路過民眾拍下後隨即向警方舉報。

侯明昊（微博@侯明昊）

內地男神侯明昊為回應熱情的粉絲 將頭部探出車窗外親切互動「寵粉」 卻觸犯了交通法規：

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據悉，侯明昊與司機收到通知後前往警局接受約談。警方除了進行交通安全法規的衛教宣導外，兩人也現場簽署了安全文明出行承諾書，侯明昊承諾未來絕不再犯。有律師表示，警方約談屬於「行政指導」而非正式的行政處罰，因此並未產生罰款或扣點等強制性處分。

事隔數日，侯明昊8月7日出席南京快閃店活動時，面對大批媒體與粉絲，他未避諱談這段爭議，而是呼籲大家：

坐車的話就要把安全帶繫好，也希望大家都可以遵守交通規則，平安到家。

侯明昊因與粉絲互動違反了交通法規，事後露面大方談此事。（微博＠中國藍視頻）

甚至一連講了三次「一定要注意安全」，將自身經驗教訓轉化為正面的交通安全宣導。

侯明昊面對錯誤不遮掩、坦然承認自身疏忽的態度，被許多網友稱讚大方坦蕩，成功展現了身為公眾人物該有的責任與擔當。

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