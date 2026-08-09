TVB藝訓新星《愛回家》瘋狂客串打21份工　嘆搵食艱難：咩都撈吓

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》圓滿落幕，現年28歲、TVB第31期藝員訓練班出身的曹銦玲（Natalie），日前在IG上載影片，細數自己曾在劇中客串過的21份「工作」。她坦言大部份雖然只是閃現幾秒的「過鏡」戲份，但依然十分珍惜每次演出機會。

曹銦玲樣子甜美，私下勁GFable！（IG@cholingggb）

曹銦玲26歲生日時影了一輯性感相，原來是禾稈冚珍珠。（IG@cholingggb）

曹銦玲係TVB第31期藝員訓練班畢業生。（IG@cholingggb）

嘆搵食艱難

曹銦玲在帖文中分享參演感受，直言由訓練班畢業後便開始飾演不同角色，並感謝劇組給予的大量演出機會。她打趣表示：「搵食艱難🌚 而家咩都要撈吓㗎啦🥲🤣由訓練班出嚟就開始拍咗唔同角色🩵加加埋埋仲多過呢度🤣最後果個最應景🤣🥹所以放最後❤️江湖再見👋🏻」她更特別加上標籤「#我唔係特約留意番」，強調自己合約演員的身份。

曹銦玲係TVB第31期藝員訓練班畢業生。（IG@cholingggb）

客串過唔少角色。（IG@cholingggb）

《愛回家》瘋狂客串，曹銦玲細數自己打21份「工作」。（IG@cholingggb）

第一份工係法律部MT。（IG@cholingggb）

盤點《愛回家》打工史 涉獵各行各業

在短短的影片中，曹銦玲回顧了自己五花八門的「打工史」。她由最普通的文職如法律部MT、酒店職員、空姐、手術室護士及酒吧調酒師，做到連外星人協會職員、AI購物助理以及狗仔隊都有份演。直到大結局的一集，她亦有份客串「揸流灘」片場的工作人員，最後她說了一句「江湖再見」非常應景，名副其實涉獵各行各業。

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曹銦玲最後客串「揸流灘」片場工作人員。（IG@cholingggb）

「江湖再見」呢句對白由曹銦玲說出。（IG@cholingggb）

兒童節目女神 獲讚似年輕梁雪湄

曹銦玲於2021年考入由馬浚偉擔任校長的訓練班，除了參演劇集外，目前最為人熟知的身份是兒童節目《Hands Up》的主持「蚌蚌公主」（Ling Ling姐姐）。外貌討好、笑容甜美的她，獲不少網民大讚「好Pure好True」，更有網民指她撞樣年輕時的梁雪湄。她曾透露從小熱愛表演和唱歌，期望未來在幕前能獲得更多發揮機會。

曹銦玲曾演出處境劇《愛·回家之開心速遞》。（網上截圖）

曹銦玲在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（IG@cholingggb）

與佘詩曼合照。（IG@cholingggb）

參與活動。（IG@cholingggb）