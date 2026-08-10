古天樂遇熱情粉絲比心變「避心」　酒窩出賣偷笑網民直呼腦海有聲

現年55歲的男神古天樂（古仔）近日現身公開活動，向來造型型格兼Cool爆的他，竟被現場粉絲一個「比心手勢」突襲！古仔全程展現「手足無措」的極致反差萌，由最初的呆愣茫然，到強忍偷笑露出小酒窩，最後更以靈巧腳步「尷尬避開」，爆笑反應勁得意，隨即成為全場另類爆點！



古天樂。（IG@kootinlok_louis）

古仔目睹場面當場呆愣

從影片所見，活動現場有粉絲特意站在樓梯高處，用手比出心形框架「框住」樓梯位置。一名頭戴冷帽、手臂有紋身的工作人員率先經過，二話不說便抬手配合，與粉絲比心，場面熱鬧。豈料一身全黑Cool爆登場的古天樂隨後步出，親眼直擊這幕「熱情比心」，頓時當場呆咗，反應不及的他，眼神瞬間寫滿茫然與問號！

工作人員與粉絲比心。（影片截圖）

古天樂當場呆愣住。（影片截圖）

其後古仔沿樓梯步上舞台，全程扶實欄杆慢慢行，眼神卻不自覺瞟向仍在比心的粉絲。只見他抿嘴忍笑，嘴角標誌性的小酒窩卻悄悄浮現，徹底出賣了偷笑的衝動。

全程手扶欄桿慢慢行。（影片截圖）

暴露了他的偷笑神情。（影片截圖）

靈巧跨步「用腳步拒絕比心」

當他快行完樓梯時，前方再有一名白衫男子舉手向他發動「比心攻擊」，古仔見狀先是微微一愣，隨即靈巧地「跨出一大步」側身避開，頭也不回地加速走向吧檯前，完美示範何謂「用腳步拒絕比心」！片段曝光後引爆大批網民熱議，不少人被古仔的可愛反應融化，直接留言笑喊：「哈哈哈笑死！」、「小酒窩暴露咗佢喺度偷笑」；亦有網民透過古仔抿嘴忍笑的表情，笑言腦海中簡直自動播放他昔日的經典名句：「你唔好搞我啦！」爆笑場面獲全網洗版激讚！