中年好聲音｜張佳添指許雲妮咬字未夠清　網民激動：唔上個星期講

TVB節目《中年好聲音4》昨日（9日）播出10強之戰的第四回合「改編歌之夜」，由許雲妮演繹《傻女》來打頭陣，最終奪得90分的高分。當然表演過後，評審們就會給予中肯的評語，張佳添表示喜歡許雲妮的鋪陳：「我鍾意你喺後段情感嘅爆發、投入，你嘅脆弱感。不過前段一段去到副歌呢，我都覺得真係有比較多沙石，第一你個咬字唔夠鏗鏘，要咬得更加清楚啲！」

許雲妮演繹《傻女》來打頭陣。（節目截圖)

許雲妮最終奪得90分的高分。（節目截圖)

張佳添指許雲妮咬字未夠清。（節目截圖)

網民叫張佳添上星期講咬字不清

不過，播出之後就有不少網民不認同張佳添的評語，直指：「你唔上個星期講？乜原來咬字清晰咁緊要架？」相信網民是指上星期一集，吳亦偉唱《決戰二世祖》時咬字不清，被指似泰文，當時張佳添沒有執正他的咬字，今次反而指許雲妮咬字不夠清楚。

網民不認同張佳添的評語。(facebook截圖)

網民群情兇湧

此帖文一出立即引起不少網民同聲激動留言：「我反而覺得小雲係最字正腔圓果個嚟喎，起碼聽到佢唱乜」、「龍門任佢搬」、「咁姓吳條友系（係）咩來？講咬字」、「我從來沒有發表過任何評論, 但評審的雙標理論及不公平的評分真的太過份太欠公允了, 今晚對 Patrick Tam 有點失望」、「點止雙標！三、四標都有」、「想你留，有台型，呢種演繹我接受，唔想你留，你咬字唔正」、「五斗米評判係咁」、「台灣佬咬字唔掂都比九十幾」。

網民覺得張佳添應該上星期就要講。(facebook截圖)