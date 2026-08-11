《富貴逼人》「招弟」關珮琳近照　任跨國公司HR高層撐本地舞台劇

80年代經典港產電影《富貴逼人》系列是不少港人的集體回憶，戲中董驃飾演的驃叔與沈殿霞飾演的驃嬸有三個寶貝女兒，分別是陳奕詩飾演的大女帶弟、李麗珍飾演的二女來弟、以及關珮琳飾演的孻女招弟，他們一家的演出令人留下深刻印象，其中關佩琳當年演的招弟口齒伶俐，招招積積令觀眾難忘。儘管她很快已消失幕前、神隱多年，但久不久就有網民關心其近況，現時於跨國律師行任職亞洲區人力資源高級經理的她，早前她在社交平台分享近照，見到她有去觀看謝君豪、葛民輝主演的舞台劇，容貌跟以前變化不大，且淡出多年仍然支持香港娛樂圈！

80年代經典港產電影《富貴逼人》系列是不少港人的集體回憶。（劇照）

戲中董驃飾演的驃叔與沈殿霞飾演的驃嬸有三個寶貝女兒，分別是陳奕詩飾演的大女帶弟、李麗珍飾演的二女來弟、以及關珮琳飾演的孻女招弟。（劇照）

關佩琳雖然早已轉行，但她當年演的招弟口齒伶俐，招招積積令觀眾難忘。（劇照）

1994年淡出轉行 於跨國會計師及律師樓擔任HR管理層

關佩琳除了「招弟」一角之外，與周星馳合作電影《望夫成龍》鬧到對方頭耷耷一幕，更成為經典中的經典。不過她1994年拍完電影《伴我同行》後已經轉行，早年她在國泰航空任職機艙／機組人員招聘專員，之後亦一直於羅兵咸永道會計師事務所及不同的律師事務所擔任HR主管一職，現時在全球排名前50的商業律師事務所RPC效力14年，目前擔任人力及招聘亞洲區高級經理。

有傳關佩琳曾批評周星馳的演技。(電影截圖)

早年她在國泰航空任職機艙／機組人員招聘專員，之後亦一直於羅兵咸永道會計師事務所及不同的律師事務所擔任HR主管一職。（網上圖片）

關珮琳在全球排名前50的商業律師事務所RPC效力14年，目前擔任人力及招聘亞洲區高級經理。（IG圖片）

近照曝光 力撐香港舞台劇

近日網上流傳一張被指是關佩琳的近照，不過其實已是年前已曝光過的舊相，但其社交平台月前就分享過近照，向來是舞台劇迷的她，早前入場去睇葛民輝與謝君豪《The Magic Hour 魔幻時刻》，她與布景板自拍，笑指：「毫無違和感😂😂😂」其實她一向是舞台劇迷，於社交平台分享過睇《大象的告別式》、《極地謎情》、《最後禮物》等劇作的照片。關佩琳對上一次公開亮相，便是在《第35屆香港電影金像獎》的舞台上，當時她與同樣是80年代童星的黃美棋、張繼聰等人頒發「最佳導演」獎；當時的外貌與童年時分別不大，依然討人歡喜。

關佩琳工作的短片在網上流傳。(小紅書)

關珮琳（左二）與同事行山。（網上圖片）

向來是舞台劇迷的她，早前入場去睇葛民輝與謝君豪《The Magic Hour 魔幻時刻》，她與布景板自拍，笑指：「毫無違和感😂😂😂」（IG圖片）

關珮琳與好友觀賞舞台劇。（IG圖片）

其實她一向是舞台劇迷，於社交平台分享過睇《大象的告別式》、《極地謎情》、《最後禮物》等劇作的照片。