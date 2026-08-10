《愛‧回家》大結局19.8點　《夫妻的博弈》比《非份之罪》跌0.8點

無綫公布上周（3日至9日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21.7點（140萬觀眾），比上周最高收視22點（142萬觀眾），下跌了0.3點，仍踞收視榜首位。

《東張西望》跨平台直播收視最高21.7點（140萬觀眾）。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》上周五完美落幕，在沙田舉行大結局派對，吸引逾3千名忠實擁躉到場支持迫爆現場，最高收視19.8點（127萬觀眾），比上周最高收視18.6點（120萬觀眾），上升了1.2點；由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍主演輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》上周首播，最高收視20.1點（129萬觀眾），比上周同期節目《非份之罪》最高收視20.9點（135萬觀眾），下跌了0.8點；外購劇《翻身蜜語》最高收視13.4點（87萬觀眾），比上周最高收視13.1點（85萬觀眾），上升了0.3點。

《愛·回家之開心速遞》日前（7日）正式迎來大結局，當晚劇組特別進行了極具傳承意義的交接儀式。（盧振輝攝）

譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴攜手主持，健康資訊節目《重症解密》最高收視15.9點（102萬觀眾），比上周最高收視16.1點（104萬觀眾），下跌了0.2點。

《重症解密》最高收視15.9點（102萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚阮兆祥主持資訊節目《香港系列之細間始終你好》最高收視16點（103萬觀眾），比上周同期節目《家傳之「保」2》最高收視15.3點（99萬觀眾），上升0.7點；《唱錢》最高收視13點（83萬觀眾），比上周最高收視12.2點（79萬觀眾），上升0.8點。

《唱錢》最高收視13點（83萬觀眾）。（官方提供圖片）

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視21.2點（136萬觀眾），比上周最高收視20.6點（133萬觀眾），上升0.6點；《香港小姐湘遇記》最高收視15.5點（100萬觀眾），比上周最高收視13.5點（87萬觀眾），上升2點。