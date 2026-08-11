「眾量級」官司宣判　家寧擅改密碼無罪　母親遭重判父妹連帶獲刑

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發經營及財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。台灣新北地方法院今宣判，家寧母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸，各判處3年、4月、2月徒刑，家寧擅改YT帳戶密碼部分則無罪。



其中張母業務侵占部分判處1年8月，不得易科罰金；違反商業會計法、稅捐稽徵法及個資法部分，合併判處1年4月，得易科罰金，併科50萬元（台幣，下同，約12萬港元）罰金，得易服勞務。張父違反個資法判4月，併科5萬元罰金（約1.2萬港元），得易服勞務。張妹違反稅捐稽徵法判2月，併科1萬元罰金（約2400港元），得易服勞務，緩刑2年，並須從事60小時社會勞務。

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當初2人分手後，Andy（本名王崇睿）出面指控，經營頻道10年來總收益超過1億元（約2430萬港元），自己僅分得695萬元（約168萬港元），其餘收益全被家寧一家拿走。檢方調查，2018年8月，身為群海董事長的張母出資10萬元（約2.4萬港元）、占股50％，家寧和Andy各出5萬元、各占股25％成立群海，從事眾量級頻道相關經營，並由張父擔任公司監察人，張妹則擔任業務經紀人一職。

檢方起訴，張母等人涉嫌侵占YT頻道流量及臉書廣告收益共2996萬餘元（約728萬港元）、頻道業配收入1281萬餘元（約310萬港元）、YT周邊商品收益40萬餘元（約9萬港元）、眾量級商標收入109萬餘元（約26萬港元），合計4318萬餘元（約1049萬港元）；另以9名親友充作人頭，虛報員工薪資支出1609萬餘元（約390萬港元），並漏報頻道流量、Facebook廣告、蝦皮拍賣等收入，藉此規避公司的營利事業所得稅。

日前張母、張父等人辯論終結時，對於公司財務的業務侵占及背信部分，仍否認犯罪，主張自己無罪，2人僅與張妹涉嫌以人頭謊報薪資支出逃漏稅部分認罪，並表示已與國稅局聯繫補稅事宜，希望法官能予以輕判。

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