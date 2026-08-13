愛回家之三代同糖｜4人撐一集被嘲諷　鬧交劇情引觀眾洗版負評

TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》由車婉婉、吳若希、李茵彤主演，取代已經播出9年多的《愛．回家之開心速遞》。不過劇集播出後未獲好評，反而引來大批觀眾於社交平台洗版炮轟。劇中大量的爭吵場面與角色設定，讓不少習慣放鬆睇劇的網民直呼吃不消。



車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

單集僅4人演出被嘲「慳成本」

有網民於社交平台Threads發文貼出演職員名單，指全集竟然僅得四位主角演出，大感震驚並留言：「請珍惜TVB因為應該真係就嚟執笠，4條友係個屋企景下就當一集」。隨即有網民留言問：「四個人做一集，疫情嗎？？？」發文者亦回應：「唔講以為係，飲茶嗰幕連搵幾個茄喱啡扮隔離台茶客都冇（好似）」，亦有留言笑指：「咁拍平好多」。更有氣餒的觀眾直言：「不如無綫重播開心速遞，8點半重播大時代，9點半播義不容情之類仲好。」

有網民貼出演職員名單發現一集僅得四位主角演出。（Threads圖片）

晚飯時間睇人鬧交網民大感吃不消

除了場景與人手被質疑，劇情走向亦成為負評重災區。不少觀眾反映合家歡時段滿屏爭吵令人煩躁，留言大歎：「鬧交我屋企日日睇緊，駛鬼開電視睇」、「冇一個識搞笑嘅角色 集集係到嘈」。有網民分析與《開心速遞》的分別：「愛回家平時鬧交，XX地派膠。2.0係演嘅人認真嘈，合家歡時段一開電視就見到係度嘈緊...食個飯想放鬆下啫，仲要食埋劇集負情緒，洗唔洗呀」。亦有家長無奈表示：「之前嗰啲小朋友都會睇埋愛回家先，之後先睇YouTube或者Netflix，而家逼我哋成家提早睇YouTube同Netflix」。

劇集被指合家歡時段滿屏爭吵令人煩躁。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

網民覺得「完全冇愛回家Feel」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)