東張西望｜葵廣童黨惡勢未退轉戰東涌　成員涉荃灣子彈仔惡意挑釁

TVB《東張西望》連日追擊「葵廣童黨」事件，雖然涉事冰糖葫蘆店已結業，但童黨惡勢未退，不但躲後樓梯避警察巡邏及恐嚇商戶，最新更轉戰東涌商場，甚至扯出荃灣「子彈仔」街童。



葵涌廣場聚集大批青少年，大聲喧嘩。（《東張西望》截圖）

搞破壞，恐嚇商戶。（《東張西望》截圖）

冰糖葫蘆店提早結業，童黨依然留守持續滋擾

早前《東張西望》報道，葵涌廣場一間冰糖葫蘆店疑包庇大批童黨，惹來極大迴響。現時該店已經提早結業並人去樓空，但「童黨之亂」並未因此平息。節目組連日追查發現，這批為數約十多二十人的童黨仍未解散，繼續在葵廣後樓梯及商場外流連及大聲喧嘩。

在葵廣後樓梯及商場外流連。（《東張西望》截圖）

視警方如無物！摸清警員巡邏時間表

事件曝光後，警方已加強巡邏，但童黨似乎摸清警方路線。每當收到風有警察出現，他們即轉移陣地躲到後樓梯食煙聊天；待警方收隊，他們又再次出動，行為毫無收斂。有商戶直言地方被搞得烏煙瘴氣，完全視警方如無物。

警方加強巡邏。（《東張西望》截圖）

摸清警員巡邏時間表轉移陣地。（《東張西望》截圖）

童黨橫行無忌恐嚇商戶嗌「打佢」

童黨橫行無忌，商戶及街坊均不勝其擾。葵廣商戶受訪時表示，曾有童黨在店外高呼「打佢」，甚至「企正喺舖頭前面，用手機影我哋」，令獨自在店內工作的年輕女店員每日精神繃緊。另一老闆李先生更指曾遭多名童黨怒目而視兼手指指，直言「呢啲唔係普通童黨」。甚至有懷孕的顧客坦言，現時要有老公陪同才敢逛商場。

商戶及街坊均不勝其擾。（《東張西望》截圖）

有事主表示自己被童黨故意絆腳。（《東張西望》截圖）

街坊進入商場亦感到不自在。（《東張西望》截圖）

轉戰東涌商場 部分成員與荃灣「子彈仔」有關

《東張》更踢爆童黨的最新動向，發現他們竟聯群結隊搭港鐵，轉戰東涌某商場。他們身穿黑衣大批聚集，漫無目的大聲嬉戲，行徑極度囂張。最令人震驚的是，節目比對資料後指當中有成員竟是曾於荃灣撞傷女童的「荃灣子彈仔」街童。這班人之前已劣跡斑斑，曾於荃灣街頭踩「子彈仔」單車向途人淋潑液體兼掟濕紙巾，四處惡意挑釁。

葵廣童黨轉戰東涌商場。（《東張西望》截圖）