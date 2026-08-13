東張西望｜葵廣童黨惡勢未退轉戰東涌 成員涉荃灣子彈仔惡意挑釁
撰文：薯條
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TVB《東張西望》連日追擊「葵廣童黨」事件，雖然涉事冰糖葫蘆店已結業，但童黨惡勢未退，不但躲後樓梯避警察巡邏及恐嚇商戶，最新更轉戰東涌商場，甚至扯出荃灣「子彈仔」街童。
冰糖葫蘆店提早結業，童黨依然留守持續滋擾
早前《東張西望》報道，葵涌廣場一間冰糖葫蘆店疑包庇大批童黨，惹來極大迴響。現時該店已經提早結業並人去樓空，但「童黨之亂」並未因此平息。節目組連日追查發現，這批為數約十多二十人的童黨仍未解散，繼續在葵廣後樓梯及商場外流連及大聲喧嘩。
視警方如無物！摸清警員巡邏時間表
事件曝光後，警方已加強巡邏，但童黨似乎摸清警方路線。每當收到風有警察出現，他們即轉移陣地躲到後樓梯食煙聊天；待警方收隊，他們又再次出動，行為毫無收斂。有商戶直言地方被搞得烏煙瘴氣，完全視警方如無物。
童黨橫行無忌恐嚇商戶嗌「打佢」
童黨橫行無忌，商戶及街坊均不勝其擾。葵廣商戶受訪時表示，曾有童黨在店外高呼「打佢」，甚至「企正喺舖頭前面，用手機影我哋」，令獨自在店內工作的年輕女店員每日精神繃緊。另一老闆李先生更指曾遭多名童黨怒目而視兼手指指，直言「呢啲唔係普通童黨」。甚至有懷孕的顧客坦言，現時要有老公陪同才敢逛商場。
轉戰東涌商場 部分成員與荃灣「子彈仔」有關
《東張》更踢爆童黨的最新動向，發現他們竟聯群結隊搭港鐵，轉戰東涌某商場。他們身穿黑衣大批聚集，漫無目的大聲嬉戲，行徑極度囂張。最令人震驚的是，節目比對資料後指當中有成員竟是曾於荃灣撞傷女童的「荃灣子彈仔」街童。這班人之前已劣跡斑斑，曾於荃灣街頭踩「子彈仔」單車向途人淋潑液體兼掟濕紙巾，四處惡意挑釁。