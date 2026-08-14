愛·回家之三代同糖｜劇名引熱議　編審撰長文回應背後故事

TVB處境劇《愛·回家》系列近日因新單元劇名「三代同糖」引發熱議，面對網民的不解，該劇編審馬俊縈（June）深夜發布千字長文回應。這篇回應不僅讓網民了解劇名的意義，更揭開了編劇室內的自嘲秘辛，以及一段隱藏在劇名背後、關於喪親與愛的洋蔥故事。

《愛回家之三代同糖》劇情引發網民討論。（盧振輝 攝）

馬俊縈霸氣留言：一人做事一人當！

新單元劇名「三代同糖」曝光後，不少網民大玩同音。馬俊縈坦言，對於網民的宣洩與調侃，自己本來一直抱持「一笑置之」的态度。然而，事情隨後卻脫軌發展，有網民竟利用AI繪圖影射唐氏綜合症人士，嚴重跨越道德底線。面對此舉，馬俊縈忍無可忍，沉痛發聲：「直到我今天看到有人用AI造了一幅圖來影射唐氏綜合症人士，我愣了一下，才發現原來我還是高估了某些『人』的品格下限。」

身為資深電視人，她展現出極強的擔當：「其實劇名改得不好，又或者覺得劇本寫得很糟，大家罵我就好了，反正TVB編劇早練就一身銅皮鐵骨，刀槍不入那種。而且我父母都不在了，一人做事一人當，大家就不要把無辜的人拉下水了。」

車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

劇名過審感歎：TVB裡都是比較善良的人

除了嚴正維護弱勢社群外，馬俊縈亦大方認領了這個劇名。她透露，自己身為「食字食了一輩子」的編劇，當初在將「堂」改為「糖」時確實有所猶豫。幕後編審團隊在看到這個Working Title時，早已開啟瘋狂自嘲模式，甚至腦洞大開，創作了一個名為「星糖（升糖）魔法使」的動漫人物來自娛一番。最讓團隊意想不到的是，這個本帶有自嘲性質的劇名竟順利通過內部審批。馬俊縈笑稱：「現在回想，可能TVB裡都是比較善良的人？」

馬俊縈透露在將「堂」改為「糖」時確實有所猶豫。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

痛撕喪親瘡疤堅持用「糖」字給觀眾「甜在心」

到底為何堅持要用「糖」字？馬俊縈揭開了這段隨性設定背後最深沉的親情記憶。她透露，自己從小由帶有濃重潮州口音的繼外婆撫養長大，雖然兩人毫無血緣關係，但寒冬裡那一碗「薑薯綠豆扁糖水」，卻是她童年最幸福的依靠。多年前，母親不幸離世，僅一週後她去探望患有失智症的外婆，面對外婆詢問：「你媽媽呢？」，她只能強忍心碎騙稱：「她在忙，要遲些才能來看你。」這段血淋淋的真實經歷，後來被她寫進了《一屋老友記》中，她感慨：「編劇就是這樣可怕的一種生物，連最深最痛的瘡疤也可以挖出來寫在稿子裏。」

半年後，硬朗的外婆也相繼離世。雙親與至親的相繼離開，成為她心中一直無法癒合的傷口。她一直想寫一本潮州三代女性的故事，卻每每因睹物思人而落淚作罷。直至今年籌備新處境劇，她才借用這個想法作為起點。馬俊縈坦言，選擇「糖」字，除了因為潮州人愛吃糖水，更是自己下意識想迴避失去親人的苦澀，希望能在處境劇中帶給觀眾一種「甜在心」的療癒感。