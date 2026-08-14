周傑倫MV女主角被「選妃」？闢謠怒斥「填詞人方文山集郵」屬捏造

知名填詞人方文山近日捲入出軌風波，網上隨後流傳匿名貼文，指控他當年利用周杰倫（Jay Chou）經典作品《天涯過客》MV拍攝期間進行「選妃」等不當行為。面對相關失實指控，多名參演女演員及現場幕後工作人員於8月12日晚集體公開發聲澄清，嚴正強調爆料內容純屬惡意編造，與事實完全不符，已留下證據擬向造謠者提告。



知名填詞人方文山被指控當年利用周杰倫（Jay Chou）經典作品《天涯過客》MV拍攝期間進行「選妃」等不當行為。（《天涯過客》海報）

知名填詞人方文山近日捲入出軌風波後，被指控當年利用周杰倫（Jay Chou）經典作品《天涯過客》MV拍攝期間進行「選妃」行為。（微博@方文山）

拍攝全程公開透明 女演員留證交律師提告

參演《天涯過客》MV的女演員「粉黛_如初」與「木琹一方」於社交平台發表聲明，還原當年拍攝實況。她們指出，拍攝現場規模龐大，有大型製作團隊及眾多工作人員全程監督，過程完全公開透明。

參演周杰倫《天涯過客》MV的女演員「粉黛_如初」於社交平台發表聲明，還原當年拍攝實況。（MV女主演微博截圖）

女演員強調自身與方文山僅為專業工作合作關係，私下絕無不當接觸。針對網絡上散播的惡意誹謗，當事人已完成截圖存照並交由律師搜證，正式交由律師團隊處理，將依法追究造謠者的法律責任。

參演周杰倫《天涯過客》MV的女演員「粉黛_如初」於社交平台發表聲明，還原當年拍攝實況。（微博截圖）

參演周杰倫《天涯過客》MV的女演員「粉黛_如初」於社交平台發表聲明，還原當年拍攝實況。（微博截圖）

幕後團隊還原緊湊行程 方文山回應指源於商業糾紛

除了參演演員外，該MV的服裝師與現場工作人員亦出面作證。工作人員表示，當時拍攝行程極為緊湊，現場管理相當嚴謹，爆料內容完全是憑空捏造。

除了參演演員外，周杰倫《天涯過客》MV的服裝師與現場工作人員亦出面作證此「選妃」事件為謠言。（《天涯過客》MV截圖）

面對鋪天蓋地的傳聞，方文山經由其經紀公司全盤否認所有指控，並表示此次爆料源於網劇投資方的商業糾紛與惡意報復。目前，部分涉及造謠的社交平台貼文，已遭平台強行刪除。