東張西望｜6旬婦聽中介話指「借錢唔使還」　碌爆信用卡欠逾30萬

TVB節目《東張西望》今集（13日）內容提到，張女士相信了一間財務中介公司的電話，對方表示「借錢唔使還」，她根據指示做，結果是真的有錢到手。不過雖然有錢到手，但她發現竟然是「自己借錢畀自己」，還要令女兒負起她的債務。

張女士相信了財務公司的電話表示「借錢唔使還」。(節目截圖)

張女士帶了十幾張信用卡上去中介

張女士女兒黃小姐表示，有天媽媽收到一些不明來歷的電話：「可以幫佢衾晒啲卡數，然後會畀多幾萬元佢，咁樣唔使還嘅，佢咪跟住人哋咁做囉。」張女士於今年3月就去了這間財務中介借錢，但當時這中介並不是檢查她到底有多少債務，而是問她有多少張信用卡可以用。張女士表示第一次到那間中介認識的人叫楊小姐，更帶了十幾張信用卡上去：「佢叫我帶啲卡上去睇，全部睇晒啲卡就睇吓信用額有幾多，幫我計晒條數。」

張女士帶了十幾張信用卡上去中介。(節目截圖)

中介叫張女士到樓下電器店購買電器

張女士本來想上去借錢，怎料想借錢就要先刷卡，還要是刷到爆那種。第二天張女士再到中介，她表示楊小姐叫同事帶她到樓下的電器店購買電器，務求刷爆所有卡。張女士指楊小姐沒有指名叫她買什麼電器：「佢淨係叫我簽卡，但我又冇攞到實質嘅嘢，我就奇怪佢話買嘢，咁然後就返返上去畀返晒啲單嗰個楊小姐。」她再指楊小姐表示拿單上去可以以8折回收舊電器，更說以張女士的年紀去申請破產，就什麼都不用還。被問到總共拿到了多少錢時，她表示：「應該係17萬到啦。」

中介叫張女士到樓下電器店購買電器。(節目截圖)

黃小姐立即檢查媽媽的財務情況

最後張女士在處理中途發現奇怪，所以告訴女兒：「因為咩都要cut嘛，強積金又話要抽佢出嚟，要乜嘢錢都冇。」她愈發奇怪，便通知女兒。黃小姐立即檢查媽媽的財務情況，發現她總共刷了30多萬元信用卡欠款，而該中介公司更收了媽媽超過5萬元的服務費。原來整個情況是，張女士刷了30多萬元買了電器，中介公司用17萬元買起了所有電器及單據，再扣了5萬多元的服務費，張女士得手的只是12萬元左右。

黃小姐立即檢查媽媽的財務情況。(節目截圖)

節目組上中介公司找楊小姐

節目組上了中介公司找楊小姐，但職員就表示楊小姐不在，被問到什麼時候會在時，就指會叫楊小姐再跟節目組聯絡：「嗱，你唔使問我吔，我答唔到你㗎嘛，係咪先？」黃耀英笑著反指：「我唔問你點知你答唔到我啊！」之後更十問九不知。

黃耀英問中介公司十問九不知。(節目截圖)

黃小姐對於媽媽被騙感到生氣，更稱不會破產及償還媽媽的欠債部分：「我媽借咗嗰啲嘅，我哋會還嘅，因為我哋從來冇諗過破產。佢呃返嚟嗰啲嘅，我哋梗係想佢畀返我啦，因為係佢呃㗎嘛，唔係我媽心甘情願去借㗎嘛。」至於節目組曾去信向電器公司查詢，他們表示翻查過閉路電視片段，見到張女士是有帶走貨物。張女士方面，她堅稱自己是受害者：「我都唔知點算，啊女話幫我搞！我累到啊女囉。」