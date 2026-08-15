港產BL劇《煙灰》觀影會大熱爆滿　3大180cm男主現身近距離互動

由統夢國際有限公司出品、首套能在優酷國際版平台上架、改編自熱爆網絡同名小說的港產BL網劇《煙灰》，8月14日正式上線。全劇採用廣東話對白、幕前幕後均由全港人班底打造。劇集起用全新面孔，並以香港黑幫權力鬥爭為故事背景，講述臥底探員莫非歡、穿梭黑白兩道的集團話事人許掠濤，以及偽鈔集團幕後主腦肖恩，三位來自不同背景的人，在權力與愛情之間掙扎與抉擇。

港產BL劇《煙灰》正式上架，黑幫三角戀引爆全網。（官方提供圖片）

港產BL劇《煙灰》正式上架，黑幫三角戀引爆全網。（官方提供圖片）

香港首套BL網劇《煙灰》觀影會

為隆重其事，統夢國際有限公司14日於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行觀影會，三位男主角Kingston（億軒）、Leo（彭梓燁）、Sing（利澤昇），以及劇中其他演員Ethan@Alitz、侯源昊（Jonathan）、黃星綽（Hugo）、趙君瑜（Angelina）、許月湘、麥子樂、麥秋成、張滿源、曹子浩，一起前來觀影會，與一眾香港BL迷近距離接觸。

為隆重其事，《煙灰》劇組14日於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行觀影會。（官方提供圖片）

早前《煙灰》觀影會門票在網上開售，限量100張觀影證火速秒殺，足見BL劇的影響力。而能夠幸運地得到觀影證入場的觀眾，均獲兩張《煙灰》劇照小卡，以及隨機得到代表兩位主演的公仔一隻，以答謝劇迷支持。

早前《煙灰》觀影會門票在網上開售，限量100張觀影證火速秒殺。（官方提供圖片）

BL劇在港依然影響力。（官方提供圖片）

3位身高180cm男主角與香港BL迷近距離接觸

在觀影會上，司儀逐一邀請劇中演員出場，每人除介紹自己的劇中角色，更與在場觀眾分享拍攝時的趣事。之後司儀抽出觀眾在入場前，寫下對演員發問的問題幫忙提問，台上台下互動打成一片，場面熱鬧。之後一眾演員與觀眾一同欣賞《煙灰》第一集，在巨型戲院屏幕下欣賞自己首個作品，三位男主角Kingston、Leo、Sing表現得相當興奮，同時亦不時回憶起當日拍攝的點滴。

三位男主角Kingston、Leo、Sing（官方提供圖片）

三位男主角Kingston、Leo、Sing與麥子樂、麥秋成（官方提供圖片）

《煙灰》首集播放完畢，一眾演員和觀眾一起大合照留念，觀影會完美落幕。14日晚上8時，一共9集的《煙灰》，正式在擁有過千萬付費會員的優酷國際版平台上架，首播將會連播兩集，逢星期五晚更新新集數，每逢周六晚上，將會有不同劇中CP在網上與觀眾對談，令大家對《煙灰》的劇情與角色，有更加深入的了解。