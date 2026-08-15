「三太」樊亦敏親解滕麗名與林淑敏不和傳聞：大家唔好誇大嗰件事

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，劇中演員感情要好，猶如一家人。不過，雖然已播映完畢，但早前網上卻瘋傳劇中兩大核心人物「熊尚善」滕麗名與「大小姐」林淑敏疑似鬧不和，更有網民化身「網絡柯南」，指二人甚少在社交平台互動，更從昔日的「愛回家行山團」到現在舊情不再。對此在劇中飾演「三太」的樊亦敏（Amy）昨日（14日）出席新劇《驅魔速遞》的開鏡拜神儀式時親自為傳聞解畫。

「三太」樊亦敏（Amy）昨日出席新劇《驅魔速遞》的開鏡拜神儀式時親自為傳聞解畫。(胡凱欣 攝)

「三太」笑言自己形象已經「入晒血」

對於被問是否不能再叫Amy「三太」，她笑言自己「三太」形象已經「入晒血」，連公司同事都習慣叫她三太：「細路仔叫我三太啊，又或者叫我仙仙阿姨Cindy啊，撕唔甩嘅。」當話題轉到《愛回家》的劇組是非時，Amy即時發揮「三太」的圓滑本色，坦言有留意網上評論，但強調大家切勿想太多：「我始終都係好關心個劇集，但係我覺得大家應該畀啲時間啦，因為始終每一樣嘢都會係有一個適應期，咁始終因為我哋嗰套劇有十年嘅時間。大家好掛住我哋，大家都好開心嘅咁，但係新嘅同事都好努力啦，其實製作都係希望帶畀大家歡笑啊，所以希望大家係以一個角度去睇，即係儘量少去大家去對比囉，因為每一樣嘢都有佢嘅特色。大家都需要畀啲時間，畀啲愛啦，因為愛啊嘛。」

「三太」笑言自己形象已經「入晒血」。(胡凱欣 攝)

「三太」唔覺滕麗名與林淑敏在劇組時有異樣

被問到滕麗名與林淑敏在劇組時是否有異樣，二人是否有不和的徵兆，Amy表示現場不覺得：「我又唔發覺有啲咩嘢，私底下我哋都係朋友啦，都有傾計啦，咁但係大家就冇問呢個事情嘅，因為想講就講啦，係咪先？咁不過我又唔覺有啲咁嘅事囉，即係平時工作上個人嘢又冇呢樣嘢囉，咁我都想知咩事，其實等我問下佢先。」Amy亦指他們《愛回家》團隊是專業的：「我哋唔會將情緒嘢帶入我哋嗰個劇組裡面嘅，我哋每日拍嘢都好專心，同埋都好開心。咁同埋兩位做嘢都好認真嘅，即係好super認真啦，同埋就係對角色都有要求嘅同事嚟嘅。」

「三太」唔覺滕麗名與林淑敏在劇組時有異樣。(胡凱欣 攝)

「三太」樊亦敏親解滕麗名與林淑敏不和傳聞

針對網民指滕麗名與林淑敏在IG「零互動」，Amy大爆：「好坦白講，你話我哋嗰啲IG呢，其實我哋就唔係好睇大家嘅IG。因為成日喺公司見到嘛，同埋我哋講親嘢都係直接搵嗰個人嘅，即係WhatsApp嗰個人嘅。」至於為何昔日熱鬧的「行山團」會停辦，她就解釋純粹是因為檔期問題：「因為行行下第一拍嘢時間大家已經係冇時間行啦，咁再加上就因為真係行唔到嗰啲太崎嶇得滯，嗰啲老土咁都係嗰句啦，我又唔覺得佢哋有啲乜嘢，咁同埋真係拍劇忙，所以先冇再搞。」

「三太」樊亦敏親解滕麗名與林淑敏不和傳聞。(胡凱欣 攝)

Amy更笑指自己要unfollow「風少」陳浚霆，她更以自己與陳浚霆為例，其實大家關係都十分好：「我都已經同佢講咗，陳浚霆你有啲咩直接要同我講，我唔想喺IG度知道你啲嘢，我哋大家都會咁樣。所以大家唔好誇大嗰件事，我哋私底下啲感情都好好㗎。」

Amy更笑指自己要unfollow「風少」陳浚霆。(胡凱欣 攝)

Amy在訪問中更多次力撐「大小姐」林淑敏及「大家姐」滕麗名，指她們對待工作極度專業：「你話大小姐我覺得佢係專業嘅，就算你講我熊尚善都係專業，我哋個個都係好專業，我自己本人就覺得大家拍嘢就好舒服嘅。可能大家太唔捨得我哋啦，所以呢有太多嘢想像出嚟。但係我哋其實系係好有愛嘅。」她寄語大眾多給予劇組時間和空間，證明劇組上下依然一條心，感情未受謠言影響。