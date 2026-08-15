東張西望｜外傭疑加尿入沐浴露　朱文慧大力聞秒變臉：有陣餲味

《東張西望》今晚（8月15日）一集再次揭露一宗令人毛骨悚然的外傭糾紛。僱主陳小姐聘用了一名外傭姐姐約一年，平日視對方如家人般看待，甚至會發放額外獎金。怎料陳小姐早前洗澡時，驚覺沐浴露疑似被外傭「加料」混入尿液，令她深感背叛，在鏡頭前爆喊。

《東張》又有年輕靚女主持朱文慧加入。（電視截圖）

沐浴露驚現白色沉澱物 主持一聞即「O嘴」

事件發生在7月30日晚上，陳小姐洗澡時擠出沐浴露，搽上身後察覺有強烈的異味，並發現液體內出現明顯的白色沉澱物。她直言：「根據嗰陣濃烈嘅氣味，我懷疑係尿液！」

為求證實，《東張西望》主持朱文慧親自將涉事沐浴露與全新的一支作對比，發現被「加料」的沐浴露顏色明顯較淺。主持更即場打開試聞，結果一秒面容扭曲兼「O嘴」，掩鼻驚呼：「聞落去有陣餲味，唔知係咪尿呢？」

朱文慧試聞一下。（電視截圖）

用力索之後秒變臉。（電視截圖）

面容扭曲，O晒嘴！（電視截圖）

仲失笑。（電視截圖）

真係好難聞。（電視截圖）

揚言化驗試出破綻 疑因工作提點惹不滿

陳小姐事後向工人姐姐大興問罪之師，對方堅稱沒有打開過。陳小姐於是刻意「拋磚引玉」，揚言會向供應商投訴並將樣本拿去化驗，結果姐姐立刻露出破綻。陳小姐指：「佢個樣好驚青，一直冇追問點解會咁，完全唔似正常人嘅反應。」

至於外傭的犯案動機，陳小姐懷疑與近期的工作提點有關。她曾提醒姐姐不要獨留狗隻在家自己外出，又指正對方的衛生習慣：「去完洗手間冇洗手，佢竟然話冇po po（大便），只係we we（小便）」，相信姐姐因此心生不忿，將僱主當作「實驗品」來報復。

僱主曾指出外傭工作上出錯。（電視截圖）

僱主曾指出外傭工作上出錯，疑成為被整蠱導火線。（電視截圖）

視如己出換來背叛 僱主爆喊呻無仇報

最令陳小姐崩潰的，不是那支變態的沐浴露，而是被背叛的失落感。她在訪問中忍不住委屈落淚：「我哋平時對佢真係好好，會畀bonus佢，呢兩日發現佢對我做呢件事，我係好失望……Sorry，我覺得我哋對佢咁好，點解佢要做啲咁嘅嘢？我唔係鬧佢，我係好有耐性咁對佢。」

可惜的是，由於廁所沒有閉路電視，即使化驗報告證實是尿液也難以報警求助。加上家中不能沒有人幫手，陳小姐目前只能啞忍，無奈等待新外傭到埗才能將其解僱。她深感現時的法例對僱主極度缺乏保障，大嘆：「當發現個工人有問題，都要花錢送走佢，再請一個新工人返嚟。係咪可以制定新政策保障僱主權益？平衡番雙方，而唔係淨係向一邊傾斜。」

陳小姐在鏡頭前落淚。（電視截圖）