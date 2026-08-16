胡子貝苦練廣東話遇樽頸位　柯雨霏赴韓陪女團特訓似重返學生時代

人氣選秀節目《聲秀》成員胡子貝及柯雨霏昨日（15日）齊齊現身尖沙咀一商場舉辦的音樂會擔任表演嘉賓，今次演出有別於大型演唱會，主打與粉絲拉近距離，兩位受訪時均難掩興奮之情。柯雨霏大讚舞台設計極具藝術感且充滿音樂氛圍，而胡子貝則笑言距離近得像和朋友聊天分享音樂故事，雖然心裡有些激動，但十分享受這種「Personal」的交流，大讚遠近舞台各有魅力。

胡子貝及柯雨霏現身尖沙咀一商場舉辦的音樂會擔任表演嘉賓。(胡凱欣 攝)

柯雨霏做「主持姐姐」陪女團集訓

提到早前飛赴韓國，柯雨霏透露自己以「主持姐姐」的身份，陪伴一隊女團進行了為期7天的密集式訓練，直擊韓國高強度的星級特訓：「我係韓國同某個女團一齊去訓練，我就唔係訓練嗰個，我陪伴佢哋一齊訓練，我係一個主持嘅姐姐，咁樣同佢哋一齊韓國度過咗七日。好開心！（咁你做啲咩？）我係主持跟住同佢哋一齊玩呀，跟住或者關心下佢哋嘅情緒啊，因為畢竟佢哋年紀仲細咁樣，咁就見證佢哋喺韓國嘅成長。」被問到看見別人受訓，自己會否也心癢癢想落場參與時，柯雨霏即時大呼：「我好需要訓練！如果有呢個機會我求之不得！」她坦言看到年輕成員們在韓國迅速成長，整個過程猶如重返學生時代的Summer Camp，氣氛青春又熱血：「我哋由朝到夜對咗六日，就好似返返去學生時代，好似參加Summer Camp咁樣。」

柯雨霏透露自己以「主持姐姐」的身份，陪伴一隊女團進行了為期7天的密集式訓練。(胡凱欣 攝)

胡子貝透露即將快推出第二首個人單曲

至於未來的發展大計，胡子貝透露即將快推出第二首個人單曲：「新歌都係比較青春，因為佢係有啲Rock風，Rock嘅Style，所以呢都會比較青春，同埋都係有啲Soft Rock嘅Feel嘅。因為都希望可以同之前嘅《情完節》嗰個慘情歌嘅風格，有一個好大嘅分別。」不過他亦坦言近期在廣東話路上遇到「樽頸位」，形容狀態有如打籃球一樣：「有時候投得好準，有時候就投唔準。」他認為有些困難雖然與唱歌沒有直接關係，但潛移默化下都有間接影響。幸好身邊有香港朋友及粉絲的支持與鼓勵，讓他有信心跨越樽頸位。當被問身邊有沒有香港朋友教廣東話，甚至會否考慮交個香港女朋友時，胡子貝即時怕醜笑稱：「再講啦！再講啦！」

胡子貝透露即將快推出第二首個人單曲。(胡凱欣 攝)

胡子貝真可愛。(胡凱欣 攝)

胡子貝話廣東話遇到難題。(胡凱欣 攝)

《聲秀》成員胡子貝及柯雨霏。(胡凱欣 攝)

(胡凱欣 攝)