張鎬濂變「孤兒仔」被父母拋棄去玩唔預佢：佢地一家三口去咗外國

藝人張鎬濂今日（16日）正式踏入26歲生日，亦是他首個在香港與粉絲共度的正日生日！以往他多數在八月與團隊一同慶祝，他接受傳媒時坦言今次能與粉絲近距離互動感到非常激動和開心：「其實真係第一次，因為之前都未試過正日嘅時候同粉絲可以近距離接觸同互動，同埋一齊過生日囉。之前都基本上可能八月份嘅某一日啦，可能我哋團體活動嘅時候就會一齊慶祝生日，但係今次可以同大家一齊過生日係非常之開心同激動。」雖然生日要在工作中度過，但他笑指感覺就像開生日會一樣。

張鎬濂生日正日回港過連父母也不知

提到家人有何表示，張鎬濂笑言家人原來連他回港過生日也不知道：「因為其實我哋之前可能會提早慶祝，但係今次可能佢都唔係好知道，原來我生日都要走返嚟香港咁樣，後尾佢就話你依家喺邊啊？我話我返咗香港啦，佢話你點解返咗香港啊，我話做嘢囉。」

他更冧爆透露妹妹竟然自掏腰包封了200元利是給他：「對於細路仔嚟講，我覺得呢200蚊其實係算多㗎啦，佢畀咗我都照收嘅，其實因為我覺得係心意嚟嘅。」他憶述妹妹以往曾親手花極長時間砌Pokémon拼豆送給他，不過就發生了小插曲：「佢整嘅時候整爛咗定唔知點樣，佢喊咗好耐好耐，但係feel到佢真係好用心去整嘅。」而這份禮物亦成為了他最深刻的一份禮物：「我覺得係上年嗰一份嚟嘅，因為其實係我記得件事發生得太深刻啦，即係因為佢喊啦，佢自己整爛咗個Pokemon拼豆。佢喊咗好耐，因為我未見過佢喊得咁激動。然後嗰次我就係咁氹佢話其實我已經心領啦咁樣，但係佢心入面係好想整一個好完美嘅作品畀你、送畀你，所以嗰次我覺得呢件事其實我係覺得好感動。」

妹妹送咗200元給張鎬濂做生日禮物。(胡凱欣 攝)

轉戰話劇暴瘦4公斤 阿媽嚴格阿爸盲撐

除了演藝事業，張鎬濂近期積極挑戰難度極高的話劇演出。他坦言為此承受巨大壓力，短短半個月內暴瘦4公斤：「因為真係壓力好大好大好大，尤其係講普通話，作為香港人可能講普通話可能有少少港普啦。咁但係真係好希望出到嚟都唔好俾人話或者係欣賞咁樣，所以都用咗好大好大嘅努力去練，但係點樣樣都好，我覺得係學習嘅一個經歷。」

對於他的演出，父母的反應可謂大相逕庭。他笑指爸爸總是「盲撐」給予極大鼓勵：「其實我阿爸係好信我，即係佢每次都話你得㗎啦，但係阿媽呢就一定會judge嘅。佢就會話你呢個眼神唔ok喎，你應該咁樣，咁樣，咁樣演，通常都係咁樣嘅。」雖然有時會與媽媽頂嘴，但他深知媽媽的意見十分寶貴。

張鎬濂話阿媽嚴格阿爸盲撐。(胡凱欣 攝)

生日願望祈求外婆身體健康 笑呻被家人「拋棄」

談到生日願望，張鎬濂立刻收起調皮，認真表示最希望家人身體健康，特別是最近因受傷骨折入院的外婆。他表示這次提早回港，也是希望能多抽時間到醫院探望照顧她。至於父母的動向，張鎬濂則無奈笑言被「拋棄」：「佢地一家三口，依家冇一家四口住。佢地一家三口去咗外國玩囉，好sweet㗎佢地。不過佢問咗我，但係我最後都冇去㗎。因為做嘢㗎嘛，已經唔係第一次㗎啦，Not the first time。」言談間流露出大男孩獨立又顧家的一面。

生日願望祈求外婆身體健康。(胡凱欣 攝)

張鎬濂。(胡凱欣 攝)

張鎬濂。(胡凱欣 攝)

張鎬濂。(胡凱欣 攝)

張鎬濂。(胡凱欣 攝)

張鎬濂。(胡凱欣 攝)