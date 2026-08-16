東張西望｜「軟飯男」甜言蜜語冧少女　沉船後帶去傳銷公司開單

今日（8月16日）《東張西望》報道了一宗有人假扮韓團高富帥練習生，又唱又跳攻陷少女心，少女「沉船」後竟然帶她去傳銷公司開戶口，最後少女人財兩失。苦主林小姐表示，原去年9月在社交平台見到高富帥練習生，並主動認識她：「佢話佢係韓國練習生，佢喺名牌公司做緊Model，跟住話唔可以公開喎，每次都話準備開會，遲啲再搵我。」這樣好條件的男生，讓林小姐覺得他很有上進心，結果她很快便沉船了。

《東張西望》報道了一宗有人假扮韓團高富帥練習生，又唱又跳攻陷少女心。(節目截圖)

「軟飯男」一身名牌

高富帥練習生更在社交平台發文寫上韓文，亦會一身名牌，他向林小姐指這些都是贊助商送的，更指著一韓團說：「差啲就一齊出道。」高富帥練習生施展渾身解數，落力地討好林小姐，例如在她面前跳舞、用韓文向她示愛等。二人認識一個月便在一起了，更同居了，不過每次林小姐問他有關韓國訓練的事情時，他都會借詞推搪。除了可以帶林小姐去「香港的辦公室」看看外，其他什麼都說不行。

「軟飯男」一身名牌。(節目截圖)

林小姐上去發現「香港的辦公室」只是一間傳銷公司

林小姐一上去就發現所謂的「香港的辦公室」只是一間傳銷公司，向她介紹營養產品，還有水療、美容、植髮等產品。高富帥練習生說服她加入傳銷公司，更表示想跟她有美好的未來，她覺得$5000能負擔得起，所以就聽他的話加入了傳銷公司。豈料相隔幾天傳銷公司又打電話游說她升級會藉，多付$4000再多開一個帳戶：「嗰時都冇諗住咁做，之後佢打電話嚟安慰我，開頭就講到好似好了解我，後尾就遊說我，話幫我畀嗰筆錢。」結果林小姐還是答應了，一共付了六萬七千多元。

林小姐上去發現「香港的辦公室」只是一間傳銷公司。(節目截圖)

林小姐發現付款後，高富帥練習生的「真本性」就開始出現：「期間我發現佢好懶，冇上進心嘅，同我初初識嘅佢唔同。拍拖使費大部分都係我出，佢就話啲錢喺佢經紀人度。」她決意分手後在網上訴苦，竟然收到對方前度私訊爆料，指該男子「食軟飯」，韓國練習生的人設不成立，因為他們曾一起去日本，他的護照根本沒有韓國簽證印章。而對方在社交平台上的表演相片，後來亦被發現是網上圖片。

林小姐發現付款後，高富帥練習生的「真本性」就開始出現。(節目截圖)

「軟飯男」將話題轉向傳銷

節目組查證後，發現「軟飯男」亦未有出現相關韓國男團練習生名單中，而他自稱任職的Model公司亦回覆沒有其資料。節目組其後約出「軟飯男」當面對，他否認利用韓國練習生身份欺騙感情，又指一開始已表明自己做傳銷，但林小姐指對方初識時從未提及傳銷。對話期間，黎生多次迴避「是否韓國練習生」的問題，並將話題轉向傳銷，再稱「I am just a kid，我咩都唔知」。