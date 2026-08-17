林盛斌爆大女修讀演藝基礎文憑課程　二女率先跑出孖老竇拍廣告

現年46歲的林盛斌（Bob）育有三女一子，幾位「星二代」轉眼間已經長大亭亭玉立，大女林霏兒（Faye）近日透露入讀香港演藝學院疑為幕前鋪路，不過原來15歲的二女林熹兒（Haye）已經率先半隻腳踏入娛樂圈，早前孖住爸爸父女檔拍廣告，盡得阿Bob真傳！

Bob開騷獲全家總動員支持，當時連大女男友都有邀請到場。（IG@bob_lamshingbun）

一家六口。（資料圖片）

二女Haye率先拍廣告 父女檔一唱一和充滿喜感

大女Faye暫時專注學業未正式入行，不過二女林熹兒（Haye）就已經率先拍住爸爸出鏡！從Bob在IG分享的影片可見，兩父女在家中取景，齊齊為銀行拍攝短片廣告，教導小朋友要超前理財。年約15歲的Haye擁有一頭烏黑長髮，身材纖瘦，面對鏡頭表現十分淡定。她在片中不僅口齒伶俐，與爸爸Bob更是一唱一和，互動相當有喜感，完美遺傳了父親的演藝細胞，極具幕前潛質！

二女Haye率先跑出孖老竇合作拍廣告。（IG@bob_lamshingbun）

大女Faye晒演藝學生證 揭讀「基礎戲劇文憑」

至於大女Faye在8月15日於社交平台限時動態玩問答環節，面對網民詢問即將入讀哪間大學，她隨即晒出手持香港演藝學院學生證的照片。起初她刻意遮蓋了學生編號及修讀課程，未有透露未來發展方向；其後有網民再深入追問，她便大方回答將升讀戲劇學院（School of Drama）的「基礎戲劇文憑」（Diploma in Drama Foundations）。

根據演藝學院官網資料，該一年制課程旨在提供多方位的劇場探索，發掘學生的戲劇潛能，並為日後銜接演藝學院戲劇藝術（榮譽）學士課程打好堅實基礎。

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

今年6月，Faye滿18歲搞盛大生日派對。（ig@fayelammm）

有網民問DSE後入邊間uni（大學），Faye即騷演藝學生證，原來係讀演藝基礎文憑課程。（ig@fayelammm）

Faye晒演藝學生證，原來係讀演藝基礎文憑課程。（ig@fayelammm）

Bob開腔撐愛女追夢：想入英語音樂劇

對於囡囡入讀演藝學院，廿四孝爸爸Bob昨日（16日）以短訊回覆《01 娛樂》時表示全力支持：「係呀，佢想入香港演藝學院讀英語音樂劇，佢而家會先讀一年基礎文憑課程，希望成績好，之後再面試成功嘅話，可以順利入讀佢想入嘅英語音樂劇。」

懶理性感負評 霸氣反擊：我開心就好了

Faye近期的打扮不時展現驕人身材，惹來外界對其衣著的熱議。被問到爸爸會否對她穿得性感有微言？Bob就回應：「我冇乜特別大意見，只係話俾佢知唔同場合就着唔同嘅服飾。」

Bob有女初成長。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌曾為女兒衣著打扮作出提醒。（IG@fayelammm）

而Faye亦在「你問我答」回覆網民，坦言家人不會強硬禁止她穿搭，只會按場合給予建議，例如陪父母見朋友時自然會配合場合。她透露爸爸Bob相對有較多意見，但自己完全理解父親的立場。面對外界針對其身材與衣著的負評，Faye未有退縮，更霸氣表明個人立場：「我自己唔係好理有時冇必要嘅comment咁解，始終係我自己買嘅衫，我自己嘅身體我有呢個權利呢個自由，我開心就好了。」

Faye透露爸爸Bob對其衣著有意見。（ig@fayelammm）

兩姊妹早前一同出席首映。（ig@fayelammm）

兩姊妹早前一同出席首映。（ig@fayelammm）

Faye喜歡我行我素。（ig@fayelammm）