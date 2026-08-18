谷德昭60歲生日獲後輩左右送吻　忍腳患緊扶椅柄︰但願笑對人生

導演谷德昭日前（15日）正式「登六」迎來60歲大壽！雖然近日他因為公開力撐好友周星馳的新作《功夫女足》，而在網上與網民引發連場口水戰，但是非無損壽星公的好心情。踏入花甲之年的他，獲家人熱情慶祝，盡顯溫馨親情！

谷導生日快樂！（ig@koktakchiu）

屬馬迎60歲 搞笑自嘲「耳順」

谷德昭於8月15日迎來60歲生日，他在IG分享了自己拿着迷你壽桃的單人照。相中見他戴上有色太陽眼鏡，笑得「四萬咁口」，並站在一幅寫著「馬」字的畫作前開心留影。他風趣地寫道：「小弟屬馬，從這一刻開始耳順，但願笑對人生，睇戲睇書又一Day。#今年壽桃多」。

谷德昭來屬馬，今年60歲大壽！（ig@koktakchiu）

食壽桃，笑到見牙唔見眼。（ig@koktakchiu）

姨甥女夾攻獻吻 溫馨背後洩腳患隱憂

原來除了食壽桃，谷德昭日前亦獲家人大搞派對慶祝。其姨甥女Amanda在Threads分享了慶生現場的溫馨照片，只見背後佈置了巨型的「60」字粉紅氣球，相當有儀式感。谷德昭更被兩位後輩左右夾攻「肉緊」親吻面珠，𠱁得他笑逐顏開。不過，近年飽受腳患困擾的谷德昭，在合照時需要雙手緊緊扶實兩張椅子的椅柄作為助力，以支撐身體。

Amanda在帖文中搞笑表示：「原來影呢啲嘴嘴相，真係會令人好尷尬。」但隨後即感性地向舅父表白：「世界天高海深也比不上您的輕輕一笑，God was too busy so he made Kau Fus（感謝舅父經常陪伴及照顧）。」從Amanda分享的舊照片，可見谷德昭與已故胞姊（即谷薇麗）等家人不時有家庭聚會，足見一家人感情極度深厚。

姨甥女Amanda（左一）錫啖舅父，見谷導雙手用力按坐椅背，最緊要穩穩陣陣。（threads@hwangingoutwithchin）

谷德昭年輕時照片。（threads@hwangingoutwithchin）

Amanda感激舅父谷德昭一直照顧及關懷。（threads@hwangingoutwithchin）

胞姊谷薇麗（左一）離世前，與谷德昭及家人時有相聚。（threads@hwangingoutwithchin）

谷德昭與胞姊谷薇麗感情要好。（ig@koktakchiu）

懶理網民爭議 輕鬆笑對人生

至於早前因在電台節目評論網民抵制《功夫女足》無廣東話版，而掀起的網路爭議，谷德昭亦在生日後於Facebook大方發文回應。他澄清自己從未將《功夫女足》與其他電影作比較，言論初衷只是「擔心」香港年輕一代會因某些原因而收窄視野，「我冇話過邊個啱與唔啱，有講過要放開懷抱看世界，有講過話如果因某原因就『不了』的話，我『擔心』蝕底嘅係自己（我愛香港年青一代）。」踏入60歲耳順之年的他，看來已經看化是非，決定放開懷抱，笑對人生。

谷德昭力撐周星馳新戲《功夫女足》。（截圖）

谷德昭力撐周星馳新戲《功夫女足》。（截圖）

谷德昭早前在IG分享照片，明顯瘦一圈。（ig@koktakchiu）

谷德昭行路彎晒身。（抖音@Hello哥在香港）