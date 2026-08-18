張敬軒直播中途接阿媽來電傳噩耗　嘆夜半來電最心慌：心會離一離

張敬軒（軒仔）昨晚（17日）在錄音室進行網上直播期間，突然發生了一段小插曲。軒仔的手機突然響起，原來是「軒媽」羅姨來電，這通突如其來的電話更帶來了一個不幸的壞消息，令軒仔不禁在鏡頭前感慨人生無常。

張敬軒係出名嘅孝順仔。（ig@hinscheung）

直播接阿媽來電 搞笑叫「羅姨」Say Hi

直播期間，軒仔的手機突然響起，他看了一看便說：「我老母打俾我，等等啊。」他隨即接聽電話，更搞笑地將電話開啟揚聲器，與媽咪進行公開對話：「媽咪…我仲播緊直播啊，你做咩啊⋯⋯係呀直播我同你講緊電話嘛，你唔好鬧我喎。」

軒仔更鬼馬地叫媽咪向觀眾打招呼：「你等陣間先，你同大家say個hi，同各位睇緊我直播嘅人say個hi呀，你話大家好呀，我係張敬軒老母Yo。」平易近人的軒仔媽咪亦十分配合，透過擴音器說：「我係阿軒仔媽咪呀，羅姨呀。」眼見媽咪講得興起，軒仔急急阻止：「好啦好啦，你唔好再講啦唔好講落去啦，等陣先我關咗個喇叭，如果唔係我阿媽會一齊直播。」

見到阿媽來電。（ig@hinscheung）

叫媽咪同大家say hi。（ig@hinscheung）

仲叫阿媽「yo」，好鬼馬。（ig@hinscheung）

軒公一家42年來首次去旅行。（ig@hinscheung）

接獲親戚患晚期胰臟癌 嘆人生無常

隨後軒仔關掉擴音器，認真聽媽咪講述急事。大約半分鐘後，軒仔面色轉沉，對媽咪說：「去啦不如，你訂機票啦。」掛斷電話後，軒仔向網民交代了這個突如其來的噩耗。

他感慨地表示：「其實人去到某個年紀，就好怕係呢啲時候，夜晚黑10點幾呀11點呀12點呀、一兩點嘅時候，就接到阿爸阿媽電話，所以我個電話係二十四小時開機。」他透露了來電的原因：「阿媽打嚟講咩呢？就係話屋企有個親戚就發現咗胰臟癌，晚期。人生無常，唔緊要啦，我覺得我陣間Offline之後我再打返電話俾阿媽啦。」

原來有親戚患晚期胰臟癌。（ig@hinscheung）

恐懼夜半來電：電話永遠跟身

軒仔坦言，人到中年最怕在深夜接到父母的電話，相信不少網民都有同感：「特別如果你哋唔係同阿爸阿媽住埋一齊，如果見到阿媽打嚟，你個心係會離一離嘅。我呢幾年嘅情況就係咁，所以永遠一Off stage，或者係拍緊廣告唔使埋位，個電話都會跟身。」最後，軒仔以自身經歷勸勉一眾網民要珍惜眼前人：「所以而家睇緊直播嘅朋友啦，最緊要都係身體健康，人生無常，愛你所愛，多啲同你所愛嘅人多啲見面。」

軒仔面色一沉。（ig@hinscheung）

嘆人生無常。（ig@hinscheung）