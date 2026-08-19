東張西望｜執魚阿姐街邊「尋寶」　搶奪三文魚廚餘如免費超市掃貨

TVB節目《東張西望》昨日（18日）報導了中年女士在葵涌工業區「尋寶」，她們在垃圾堆中翻找即將過期或已腐壞的食材，面對食物安全的潛在風險，引起社會廣泛的討論。節目組實地觀察發現，這個尋寶地點已經存在超過半年，旁晚時分工業區附近的食品工場及餐廳便會將一批批寫著「SALMON」的發泡膠箱等垃圾拋棄。這裡面積存著大量三文魚、牛脷和雞翼等食材，於是吸引了數位女士搶奪這些「戰利品」。她們備妥手套、膠袋，甚至帶上手推車，在短時間內掃走大批「鮮貨」，彷如在免費超市中購物。

中年女士在葵涌工業區「尋寶」，她們在垃圾堆中翻找即將過期或已腐壞的食材。(節目截圖)

醫生表示若將這些食材轉售會讓市民健康構成威脅

節目訪問了家庭醫生張永德，他對此現象表示憂慮，並指出這些混雜於普通垃圾中的「餿水食物」容易滋生有害細菌，如金黃葡萄球菌。縱然食材經過高溫烹煮，所產生的毒素仍可能殘留。若進食受污染食材，輕則引發腸胃炎，重則毒素入血，引致器官壞死，甚至死亡。張醫生警告，此行為不僅危害拾荒者自身，若將這些食材轉售，更對不知情的市民健康構成威脅。

張醫生警告，此行為不僅危害拾荒者自身，若將這些食材轉售，更對不知情的市民健康構成威脅。(節目截圖)

執魚姐認為這些三文魚可以吃

節目繼續追蹤這些女士的行為，據現場保安表示，這些女士一星期來一兩次。工廈將三文魚切割後，不要的部位或肥油扔出來，有市民認為可以吃的，就撿回去吃。第二天，這些女士又出動。她們合力搬開發泡膠箱，逐層揭開，不斷翻找。職員無阻止不特止，還向她們通風報信，叫她們「走鬼就唔駛嚟喇 」。

市民認為這些三文魚可以吃。(節目截圖)

而當攝製隊向執拾食材的女士查問時：「食唔食得㗎？下面嗰啲都係㗎？係咪我哋都可以執㗎？」她們多數迴避應對，甚至將撿拾到的三文魚丟回垃圾桶及用兇狠的眼神瞪了節目組一眼以示不滿，然後怒氣衝衝地離開。這樣神秘的行動背後是否存在組織聯繫，是許多人心中的疑問。