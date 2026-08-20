沙田婦人遭硬銷六萬跪地引怒火　唐安麒無懼威脅揭美容界劈場內幕

本港美容界掀連番風波，先有美容業營銷顧問在尖沙咀被襲不治，直至近日Threads更瘋傳一段影片，片中一名婦人在位於沙田的美妝店門外跪地痛哭，聲稱遭不良手法高壓推銷，被迫買下總值逾6萬元的產品，成為全城熱話，大批網民爭相分享其「貼錢買難受」的苦主經歷！「瘦身教主」兼本港美容界龍頭Dr. Angel唐安麒，近年以「審美官」身份活躍社交平台，分享正能量、護膚及瘦身等身心健康資訊外，其實早已率先揭發同行的離譜咋舌的營銷手法，大力呼籲大家小心被騙：「唔係叫你幫襯我，係想你清醒，要靚都要精明，唔好做水魚！」其相關「警世」影片近日又再度瘋傳，不少網民指她「沙膽唔怕死」，冒著人身安全之險發聲，勇！

沙田婦人「貼錢買難受」引全城怒火。（公關提供）

唐安麒「沙膽」踢爆同行套路

隨著消費者提高美容意識及需要，本港美容業愈趨競爭激烈，並出現不少害群之馬，以各種高壓「Hard sell」推銷手法來威迫利誘，令顧客在不勝疲勞轟炸、一時心軟衝動下，購買高額療程套票，甚至有無良美容院即場游說顧客申請財務貸款來分期支付高價療程，這類被稱為「劈場」的美容院，唐安麒說一早有所聽聞！

唐安麒說：「我初時聽到都好愕然、好唔開心，點解可以咁？呢啲劈場嘅老闆，直場喺隔離開埋財務公司！愛靚無罪，貪靚無病，有啲客人就係誤信劈場聲稱『無效會退錢』嘅廣告，一上去就被人『劈』，初時話個療程只係幾百蚊，但當你除晒衫做療程時，幾個美容師圍住你，話你呢度肉酸嗰度肥，令你一時衝動碌爆你張卡。呢啲美容集團，我開名都費事，根本冇用，因為今日開完，聽日佢哋又會改名！」

唐安麒「沙膽」踢爆同行套路。（公關提供）

直言開名無用「今日開完聽日改名」。（公關提供）

創業39年用自己名字做招牌

一步一生，39年前唐安麒靠雙手努力打拼，今日的美容王國Angel Face成為無人不識的香港品牌，作為實業家，唐安麒絕對明白創業的不易，所以向來珍惜羽毛，用自己的名字作為招牌，就是希望給顧客百分百信心保證。唐安麒說：「咁多年嚟我做生意，大原則係唔劈客、唔呃人，有合約保證，無效會退錢，總之一定要對消費者負責，我唔識玩花招嚟嘩眾取寵，我只係知道咁樣做，雖然唔會係全港最搵錢嘅美容集團，但我得到嘅係零成功投訴、顧客長年風雨不改嘅支持。」

敢怒敢言，唐安麒踢爆同行的不良營銷手法，一班長年支持她的顧客及粉絲，一早已好言相勸，叮囑她少講為妙，免引起麻煩，更有網民指唐安麒「沙膽唔怕死」，冒着人身安全之險下仍勇敢發聲！

網民留言。（公關提供）

揭示「劈場」高壓Hard Sell惡行

唐安麒說：「美容界存在好多內幕，幾十年嚟有增無減，幾離譜都有！的確好多年前開始，已經有粉絲勸我『禁聲』，免招惹敵人，但係我唔驚，點解我要驚呢？我出聲，揭發不良手法，目的係提醒大家，要保持清醒，要精明消費，靚得有智慧，而唔係叫大家嚟幫襯我！真正專業同可靠嘅美容中心，係在乎顧客嘅需要，只會建議邊啲療程適合你，唔會hardsell，美容顧問係幫助你解決問題，令你更靚更自信，帶住愉快嘅心情返屋企。」