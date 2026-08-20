肖戰品牌活動因人流失控取消令粉絲失望　痛批香港主辦方安排失妥

內地頂流小生肖戰人氣沒法擋！昨日（19日）肖戰來港出席品牌活動，吸引大批內地粉絲專程來港追星。由前一晚開始，活動現場已經有不少粉絲到場等候，為的就是見到偶像一面。不過由於現場人數眾多，主辦方因未能控制人流，最終在活動延誤了一小時後宣布活動臨時取消，令一眾捱更抵夜排隊的粉絲大感不滿，直斥主辦方安排失當。

肖戰品牌活動因人流失控取消（微博@肖戰工作室）

肖戰品牌活動因人流失控取消

《香港01》記者訪問了多位來自深圳、佛山甚至遠至鄭州的粉絲，她們均對現場的安排感到失望，更直言香港主辦應該學習新加坡。來自鄭州的粉絲邱小姐表示前一晚（18日）晚上10時到達，凌晨1時許便開始在商場外圍排隊等候。然而滿心歡喜的等待十多小時，卻換來活動取消的噩耗。而來自深圳的粉絲楊小姐則指自己早上6點已乘坐高鐵抵港，而她們的臉上都難掩失望，批主辦方嚴重低估了肖戰的號召力：「這次主辦方讓我們非常不滿意，因為我們之前澳門有兩場也是類似這種活動。但是，這個品牌把這個位置把控的太小了，就把人流域測的太小了，導致很多人都看不見。」

多位來自深圳、佛山甚至遠至鄭州的粉絲出席活動力撐肖戰。(胡凱欣 攝)

粉絲失望對活動取消感失望

至於被問到她們是否知道商場裡面的活動已經取消時，邱小姐帶點生氣的說：「他是臨時取消的，因為他中庭怕那個人流控制不了，然後他就取消了，就外場比較好管控一點，但是外場也非常之混亂啊。（你覺得那邊大概有多少人？）那邊大概也有幾百，三層樓都有！然後在每個層樓都有五成的人數，就是一圈一圈的五成，你覺得有幾百人幾千吧。有一千，一千多，一千多有！（這裡排隊的也有嗎？）絕對有，你看就那麼多人。」

粉絲失望對活動取消感失望。(胡凱欣 攝)

粉絲覺得線下見面機會難得

而被問到臨時取消是什麼感覺時，邱小姐繼續指出：「很傷心啊！因為真的很多朋友都是從全國各地過來的，就是為了想見他，因為肖戰他是沒有很少線下的。而且他是一個不拍綜藝的藝人，他只拍電視劇，而且他是那種綜藝屬於工作室拍一下自己小日常，就不像很多藝人一樣去上那種綜藝去保持自己熱度。他就是很安靜的去拍戲，就一直拍戲，而且他有很多爆火的電視劇，對，所以就是我們能夠見到他的機會。」

整個尖沙咀都被肖戰的粉絲包圍。(胡凱欣 攝)

粉絲痛批香港主辦方安排失妥

粉絲指出，主辦方安排的場地過於狹窄，令大批在場外圍觀的粉絲難以參與。她們更以新加坡的追星活動作對比，指當地曾為肖戰安排整條街道及大樓外牆作應援，甚至發放煙花，建議香港主辦方應善用星光大道等寬敞場地：「他當時對外就是走星光大道跟這個展台，然後你這個人數完全是容納不了的，因為你之前維港放煙花的容納量都達到四十多萬。你這就算是一萬人嘛，他也完全是很舒服的，他現在把我們圍在一個很小的地方去搞這個活動，就真的挺傷心的。」

大批在場外圍觀的粉絲，連對面馬路都塞滿了粉絲。(胡凱欣 攝)

受訪粉絲覺得這場「追星噩夢」甚至影響了內地旅客對香港的觀感，邱小姐更直言：「他其實可以就是做得更好，因為很多人現在對香港不是印象不是特別好嘛，其實像我們追星這些人為了某一個人來也可以來看一下這座城市是什麼城市，但是這一場活動辦下來真的印象很一般。」訪問尾聲，更有粉絲不忘對著鏡頭大喊應援口號，可見即使活動腰斬，亦無損粉絲追星的熱情。

有粉絲不忘對著鏡頭大喊應援口號，可見即使活動腰斬，亦無損粉絲追星的熱情。(胡凱欣 攝)