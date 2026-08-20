一蚊Joe被公審做司儀表現後首露面　現身節目記招落台即閃不受訪

HOY選秀節目《我要做主播》今日（20日）記者會，除了主持人方健儀、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。參賽者之中，有素人亦有前電視台合約藝人，例如游莨維（一蚊Joe）、陳欣茵、黃文意、馬俊傑及陳國麟。其中一蚊Joe早前做司儀時的表現，被拍檔鍾雨璇的弟弟及助手放上網公審，指他不準備Cue卡、遲到、煲劇、冇禮貌等等，今日是他在風波後首次現身公開場合，雖然在台上表現神態自若有講有笑，但一下台就立即閃人，未有接受傳媒訪問，就連大會公關都表示聯絡不上他。

HOY選秀節目《我要做主播》今日（20日）記者會，除了主持人方建議、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。（葉志明攝）

以往的《東張西望》主持「一蚊Joe」游莨維都是節目參賽者之一。（葉志明攝）

上月被鍾雨璇弟發文公審 鍾雨璇指不想影響一蚊Joe生計致歉

上月鍾雨璇弟弟於網上發文，狠批「一蚊Joe」與其姊拍檔做司儀時態度欠佳，包括拒準備cue卡並指用電話睇稿就可以、坐在一旁煲劇、遲大到、冇禮貌等，批評他毫無專業操守。事後一蚊Joe在社交平台貼出rundown還擊，堅稱冇遲到，不過之後鍾雨璇助手再出post指「火都嚟」，強調「一蚊Joe」確實遲過原定時間到場，更列出七宗罪。而鍾雨璇上周出席活動時，直言一蚊Joe在接過她幫手貼的cue卡時冇講唔該，反而講「Oh my gosh」，確實令她不解；不過鍾雨璇指自己做藝人希望以和為貴，對於弟弟衝動幫忙出頭而公審對方一事，她願意道歉，更說：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」

上月一蚊Joe因做司儀表現被拍檔鍾雨璇弟弟放上網公審，他曾還擊，但之後再被對耪助手狙擊，今日是他在風波後首次現身公開活動。（葉志明攝）

鍾雨璇直言一蚊Joe在接過她幫手貼的cue卡時冇講唔該，反而講「Oh my gosh」，確實令她不解；不過鍾雨璇仍希望以和為貴，願為弟弟衝動幫忙出頭而公審對方而道歉，更說：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」（資料圖片）

一蚊Joe台上有講有笑 落台即閃疑避風頭不想受訪

而今日的《我要做主播》活動，一蚊Joe以參賽者身份現身上台跟主持陳啟泰、方健儀、大會司儀嚴崇天及其他藝人參賽者聊天，一開口已抽水節目被指「內定造馬」的傳聞，頻頻講笑。講到由主持變成參賽者，他說「主播」對自己完全是新範疇，抱著學嘢心態來參加：「好多人話你係咪有先天優勢，其實作為藝人除咗對鏡頭熟悉啲之外，對於處理新聞我哋唔係好識，所以今日好開心能夠有機會同大家一齊學嘢。」儘管有台上有問必答，但下台後他就一秒閃人，即使其他參賽者個個都有留低影相或受訪，但一蚊Joe就未知是趕時間還是避風頭不想接受訪問而火速消失，公關也聯絡不上他，並指事前冇收到通知一蚊Joe不欲受訪。

而今日的《我要做主播》活動，一蚊Joe以參賽者身份現身上台跟主持陳啟泰、方健儀、大會司儀嚴崇天及其他藝人參賽者聊天，一開口已抽水節目被指「內定造馬」的傳聞，頻頻講笑。（葉志明攝）

一蚊Joe指自己雖然做開主持，但未有處理新聞、做主播經驗，於是來節目「學嘢」。（葉志明攝）

儘管有台上有問必答，但下台後他就一秒閃人，即使其他參賽者個個都有留低影相或受訪，但一蚊Joe就未知是趕時間還是避風頭不想接受訪問而火速消失，公關也聯絡不上他，並指事前冇收到通知一蚊Joe不欲受訪。（葉志明攝）