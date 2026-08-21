甄敏芳與蘇永康合照惹緋聞　親回絕無愛情成分：Love you係口頭禪

無綫歌唱選秀節目《聲秀》出身、現年23歲的甄敏芳（Jenny），憑著甜美外貌與溫柔內斂的文青氣質，在比賽期間已被封「顏值擔當」。最近，她更夥拍洪永城和陳懿德，一齊為全新直播玄學競賽節目《玄戰》擔任主持。

甄敏芳首次挑戰直播主持。（陳釗 攝）

首次挑戰直播主持

甄敏芳昨日（20日）出席節目宣傳活動接受《香港01》訪問時，表示首次挑戰直播主持玄學節目，心情既緊張又不安：「因為我真係第一次面對呢種直播，同埋玄學類嘅嘢我本身唔太了解，真係為咗節目特登去學，睇幫幫（陳定幫）師傅嘅《玄學BB班》，盡我能力去學多啲。」

甄敏芳更自爆最初拍攝時，曾頻頻「NG」陷入慌亂：「開頭拍一個opening嘅tag，其實係一個好簡單嘅句子，我唔知點解講咗四、五次都講唔順，好似發台瘟咁！明明我私下已經背咗幾百次，去廁所、臨瞓前都不停背，所以嗰下真係覺得好恐怖，之後就開始心慌喇，點算呀？一開始已經搞成咁！」好在有監製及身邊的前輩包容，給予她許多信心，令她逐漸平復狀態。

甄敏芳夥拍洪永城和陳懿德一齊主持，另外還有陳定幫師傅擔任顧問主持。（陳釗 攝）

理科生變玄學信徒：原來風水同地理有關

本身修讀理科的甄敏芳，坦言原本不太相信玄學，但這次節目顛覆了她的認知：「我係非常相信科學嘅人，但做咗呢個節目之後發現，玄學其實都係科學嘅一種，例如風水同地理學係有關，真係有根據！同埋睇到咁多咁厲害嘅高手們，我擔保絕對冇造假，真係嚇親我，如果大家唔信一定要睇直播！」

主持節目之餘，甄敏芳亦把握機會「自肥」向陳定幫師傅請教事業，對方指其命盤與音樂極有淵源，認同她是適合做這行，令她非常開心，原來自己選擇是對的，並期盼未來有機會出歌。此外，師傅更算出她有「外地運」：「師傅話我拍外地嘅旅遊節目會爆紅！我都好想好似洪永城咁，有多啲機會出去旅遊拍節目。（妳想取代黃翠如？）千祈唔好咁講，做到佢哋嘅小跟班都好呀！」

本身修讀理科的甄敏芳，坦言原本不太相信玄學，但這次節目徹底顛覆了她的認知。（陳釗 攝）

澄清與蘇永康緋聞：絕無愛情成分

早前甄敏芳因與恩師蘇永康一張合照，加上一句「Love youuu」而傳出緋聞。對此，她抱持輕鬆態度看待：「唔開心又還好嘅，成件事我覺得都幾搞笑，認識我嘅人都知『love you』呢句係我口頭禪。（網民覺得好露骨？）我知啊，可能佢哋身邊好少人同佢哋講『love you』？所以就覺得係一件好荒謬、好唔應該嘅事咁樣。我身邊朋友都安慰我，『傻啦？唔通妳同店員講句『love you』，就鍾意佢咩？』我都覺得好合理，希望嗰班網民將來會有人同佢哋講『love you』啦！」

甄敏芳補充指，緋聞傳出後，反而是蘇永康主動聯絡並關心她：「阿公（蘇永康）問我點呀，話『知妳一定唔開心啦，有人將白嘅講成黑嘅，換著我都一定唔好受』。我覺得阿公講得好啱，但我自己就唔會太理會，因為我知自己唔係，阿公對我嚟講係一位恩師，絕對無任何愛情嘅成分，係有心人夾硬去捏造。」

甄敏芳在社交平台上高調表達對蘇永康的愛意。(IG截圖)

喜歡成熟男

被問到感情觀，甄敏芳坦言喜歡成熟、有領導才能及能帶領自己進步的男仔。至於是否介意對象年長10年？她直言：「年齡唔係問題，最緊要係鍾意！」對於曾有師傅提醒她要小心「有婦之夫」，她斬釘截鐵笑言：「我肯定我一定唔會！不過師傅提醒咗我，以後拍拖我一定會仔細查清楚對方底世，確定佢冇婦先會一齊！」