肖戰現身為何萬人逼爆尖沙咀？「小飛俠」聚集　四大原因一文看清

內地頂流男星肖戰於8月19日七夕來港，到尖沙咀K11 MUSEA商場出席護膚品牌活動，隨即吸引數以萬計「小飛俠」（肖戰粉絲名稱）頂着高溫湧至，甚至有不少人紮營通宵排隊，為的是見上偶像一面。最終港鐵要需緊急實施人流管制，活動匆匆完結，擠擁況刷新香港近年追星紀錄。



為何內地藝人來港能令香港的核心商業區像除夕倒數般癱瘓？背後四大原因為你逐一拆解。



肖戰於8月19日七夕來港，到尖沙咀K11 MUSEA商場出席護膚品牌活動，結果引來萬人逼爆尖沙咀。（微博@肖戰工作室）

1.長期累積的跨地域人氣

現年34歲的肖戰參加選秀出道，2019年憑《陳情令》魏無羨一角爆紅，早在香港打下觀眾基礎，其後播出的《藏海傳》、《誅仙I》等作品，亦持續為他打開東南亞市場。今次尖沙咀的活動，除了香港粉絲外，亦吸引大量內地、日韓及東南亞粉絲專程來港朝聖，造成萬人空巷的盛況。

2019年肖戰憑《陳情令》魏無羨一角爆紅，在香港打下觀眾基礎。（微博@陳情令官微）

由肖戰主演的《藏海傳》持續為他打開東南亞市場。（微博@新華社）

由肖戰主演的《誅仙I》持續為他打開東南亞市場。（微博@肖戰工作室）

2.活動屬公開免費、無門票機制

這次是商場公共區域的品牌宣傳活動，不設門票、無需抽籤，公眾可自由到場。消息流出後，部分粉絲通宵輪候，活動當日清晨七點已有大批人排隊，人數完全無法預先管控。

這次是商場公共區域的品牌宣傳活動，公眾可自由到場，人數完全無法預先管控。（資料圖片）

部分粉絲通宵輪候，活動當日清晨七點已有大批人排隊，人數完全無法預先管控。（資料圖片）

3.久違大型公開露面，報復式追星效應

這次肖戰露面，剛好是他在新劇煞科之後，罕有地再度出席大型公開活動，對粉絲吸引力極高，被視為難得近距離見面的機會。對於這類擁有大批死忠粉絲的人氣偶像而言，長時間神隱往往觸發報復式追星反彈，令尖沙咀的場地被數以萬計的「小飛俠」逼爆。

這次活動剛好是肖戰新劇煞科之後，一場罕有出席的大型公開活動，對粉絲吸引力極高，被粉絲視為難得近距離見面的機會。（資料圖片）

4.七夕「約會」：強烈情緒共鳴

活動適逢是農曆七月初七，即「七夕」中國情人節，節日賦予額外情感價值。大批粉絲提前抵港，凌晨到場排隊，只為在浪漫日子見偶像一面。現場主辦方提供降溫物資，肖戰亦安撫在場粉絲，「雙向交流」的話題進一步擴大事件傳播度。

現場主辦方向粉絲派發「降溫貼」。（資料圖片）

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