林熹瞳（Rachel）於2024年正式簽約成為無綫（TVB）「親生女」，近年接拍多部重頭劇如《刑偵12》、《新聞女王2》及《正義女神》等，事業發展順利。不過，她早前突於社交平台宣布改名為「陳熹潼」，並寫道：「換個名字，繼續加油努力！陳熹潼，你好，希望大家喜歡我的新藝名！」引來不少網民討論。有酸民即mean爆留言質疑她為求紅而改名：「改唔改都唔知你係邊個」、「改一萬個名唔紅就係唔紅㗎啦，改名算唔算一種瀨地硬？」

陳熹潼今日（21/8）出席熱播劇集《夫妻的博弈》宣傳活動，接受《香港01》訪問時親自拆解改名換姓的真正原因，更揭開一段關乎健康的背後真相。

陳熹潼今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

改名源於健康危機 母親記錯時辰致算錯命

陳熹潼澄清，今次改名絕非為了事業或求紅，而是因為身體出現嚴重問題。她透露今年初健康每況愈下，甚至一度需要緊急送院：「年初嗰時係畀人抬入醫院，屋企人好擔心。特別係個肺同心臟有問題，會失眠。」

她解釋，原來自己多年來經歷了四度改名，當中更涉及家人記錯時辰的誤會：「我祖宗本來係姓林，但我爸爸因為當時契咗個契爺，而對方係姓陳，而又冇子女，所以我出世身份證係姓陳。後來拍節目有師父話我原本個名唔合，我就跟錯嘅時辰八字改咗做『林熹瞳』。直到最近身體好差，先知我媽咪記錯我出世時間幾小時！拿返正確時辰去睇，師父話『林熹瞳』呢個名木同火太重，正正對我心臟同肺部好唔好，所以要改返做『陳熹潼』跟返屬性。」

陳熹潼改名遭網民嘲「改一萬次都唔會紅」豁達回應：「我真係冇紅過」。（葉志明攝）

陳熹潼改名遭網民嘲「改一萬次都唔會紅」豁達回應：「我真係冇紅過」。（葉志明攝）

患不可逆轉慢性病 豁達面對網民酸言

陳熹潼坦言，當年改做「林熹瞳」後約七年，身體便陸續出現問題，現時更確診患上支氣管擴張症：「呢個係不可逆轉嘅病情，嚴重時會咳得好厲害，甚至要住院打抗生素。醫生話如果做手術，有六十幾分之一嘅風險會『拜拜』，所以我唔敢做，只能當係慢性病咁面對。」

面對網民留言指她「改名都係唔紅」、陳熹潼展現出超高EQ，豁達回應：「其實佢哋講嘅係事實，我都冇紅到，哈哈。其實我真係為咗健康而改，佢哋唔知我真實情況，誤會咗好正常。有時見到有人問，我都會同人講『唔好意思，搞到你哋好麻煩』我自己都覺得係自己問題。不過改完名之後，我感覺自己個心臟真係好轉咗少少，最緊要身體健康！」